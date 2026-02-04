王世堅陪新人登記參選後快閃 與高嘉瑜「巧妙擦身而過」

前立委高嘉瑜今至黨部登記參選議員。（邱芊攝）

前立委高嘉瑜今至黨部登記參選議員。（邱芊攝）

民進黨布局2026九合一大選，日前公布六都市議員提名初選事項，2月4日至10日領表登記，初選民調將於3月2日至4月10日舉行，立委王世堅4日陪同3位新人登記參選，途中差點巧遇回鍋參選港湖議員的高嘉瑜，兩人雖然前後互相推薦選市長，但最後則是巧妙的擦身而過，高嘉瑜笑說，其實今天早上有互道早安，「相信堅哥在每個選區都會成為大家的吉祥物」。

王世堅4日陪同3位新人登記參選，隨後高嘉瑜也到黨部登記，並在樓下領表處等待王世堅，盼能互相打招呼，但等待約5分鐘後，王世堅默默離開，高嘉瑜臉上也藏不住驚訝。

廣告 廣告

高嘉瑜說，其實她不知道王世堅今天早上會帶著推薦的候選人一起登記，所以很巧，那她剛剛來的時候才知道說原來在樓上，她想王世堅其實一直以來都是民進黨的公共財，這一次也是非常希望他能夠有機會代表民進黨參選台北市長。

高嘉瑜說，剛剛雖然很可惜，沒有機會跟王世堅打招呼，但是其實私下每天都有互動，今天早上王也有跟她道早安，且之前選立委開演唱會的時候，也幫她拉小提琴，兩人對彼此都非常熟悉，王世堅在台北市是人氣王也是扶龍王，「相信堅哥在每個選區都會成為大家的吉祥物」。

對於王世堅大讚她「才貌雙全」參選議員是「大材小用」，呼籲高嘉瑜識大體一點「要選就選市長」，她說覺得王世堅非常謙虛，在這次的台北市長的選戰，黨內、支持者都希望能夠有最強的候選人、最強的母雞，不僅是代表民進黨，更重要的是能夠帶動整個全台灣2026的選戰。

高嘉瑜說，她相信唯有王世堅有這樣的人氣跟聲量，帶動整個民進黨在2026的選情，當然行政院副院長鄭麗君、行政院長卓榮泰等人，也都是非常強的候選人。

【看原文連結】