王世堅陪英系小雞登記 笑稱自己「不是母雞是雄性」

民進黨英系召集人立委莊瑞雄及「堅系」立委王世堅陪著英系小雞登記。（邱芊攝）

民進黨六都市議員4日至10日展開初選領表、登記，6日一早黨內各派系人馬皆至黨部登記，其中民進黨英系召集人立委莊瑞雄及「堅系」立委王世堅陪著英系小雞登記，由於王日前才帶著3位「堅系」小雞登記，被外界認為擔任北市母雞意味挺濃，王世堅則笑說，自己「不是母雞是雄性」，至於日前與回鍋參選議員的前立委高嘉瑜巧妙擦身而過，他則強調絕對沒有刻意閃避，自己與高非常熟，大讚對方是隻快樂的小鳥，每天唱歌娛樂自己，同時也娛樂大家。

王世堅與莊瑞雄今陪同現任劉耀仁、洪健益、張文潔、何孟樺登記參選，現任王孝維、陳慈慧以及新人賴俊翰、呂瀅瀅、陳聖文也在一旁陪同。

王世堅說，這幾位老幹新枝都歷練豐富，遠比他優秀，他之所以陪同登記，是因為發現都跟他有共同的理念就是求名不求利，這就是他跟莊瑞雄長期在政治上所追求的，進到公領域為社會奉獻，更喊出各位參選人做好準備要前進議會，而且他們要奉獻智慧服務社會。

由於日前才帶著3位「堅系」小雞登記，被外界認為擔任母雞意味挺濃，王世堅則再次否認，因為民進黨人才濟濟，比如在場的莊瑞雄、民進黨秘書長徐國勇、行政院副院長鄭麗君、高嘉瑜等等，都學養俱佳、才德兼備，比他優秀太多了，應該是他們參選市長才對，他更笑說今天陪同登記，已經很滿足了，可以寫在祖譜上。

至於，日前與回鍋參選的高嘉瑜巧妙擦身而過，是不是就為了今陪英系小雞參選，他說完全不是，當時他在8樓討論一些事情，下去的時候高就登記好了，他跟高嘉瑜是多年好友，其實在她登記的前2天兩人才一起碰過面、吃飯，對方完全沒提要來登記的事，所以他一進到黨部，聽到說她要登記時就很詫異，想說那「可能要來登記參選市長」，並再次強調，她如果登記市長自己一定支持。

他更說，高嘉瑜登記議員，對她而言就是駕輕就熟，擔任立委都擔任的那麼好了，所以他想高就是先從大聯盟回到小聯盟練習一下，他也大讚高，不管有多少人批評她，莊瑞雄跟他都非常了解，高是個非常優秀、心思單純的好女孩子，就像1隻快樂的小鳥，每天唱歌娛樂自己，同時也娛樂大家，自己現在跟未來都會是她的好朋友。

在場被點名的莊瑞雄則說，外界都在猜民進黨首都要派出誰參戰，但這次是因為六都市長的候選人提早出線，如今跟過去出線時間，尤其是跟台北市比較的話，現在討論都還太早了，呼籲支持者一點都不用擔心，六都的市長的提名人選，民進黨所推出來的人一定是強棒中的強棒，尤其是台北市，不會是阿貓阿狗，一定讓大家眼睛為之一亮，戰力非常強，讓這些小雞全部都哇哇叫。

