王世堅靠神曲〈沒出息〉爆紅後低調赴中國？本人親上火線回應了

民進黨立委王世堅過去質詢時的金句，近期被中國網友改編成歌曲《沒出息》，紅遍兩岸，近日中共海軍在艦艇甲板上，解放軍官兵更跟上潮流，用隊形排出「從從容容、游刃有餘。」然而，網路近日卻流傳他低調赴中國的消息，讓王世堅急忙發聲明否認，並強調自己一直都在台灣。

王世堅今（22）日晚間在臉書發出「嚴正聲明」表示，近日在抖音及YouTube上出現許多關於他的不實影片，甚至還有AI生成的假影片、假言論，「阿堅在這裡講清楚、說明白，我王世堅不用抖音及YouTube，也從來沒有在這兩個社交軟體上傳過任何影片！」

王世堅進一步表示，近日有不肖人士利用AI影片偽造他的身分，聲稱他前往中國。他嚴正澄清，「我一直都在台灣，未來也無去中國相關的計劃。請大家別被不肖人士欺騙！」

王世堅呼籲民眾：遇假影片、假訊息幫忙檢舉下架

王世堅說，他的官方帳號只有Facebook跟Threads，其他平台出現的一切內容，都不是他發布的，若各位鄉親在其他平台上看到有關他的不實言論或是假影片，請大家動動手指幫忙檢舉下架！

王世堅最後呼籲，拜託大家提高警覺，避免被不實訊息與造謠帶著走，「感謝每一位願意伸出援手的人！」

