即時中心／潘柏廷報導

民進黨台北市長尚未拍板定案，其中被外界認定的人選、綠委王世堅，今（6）日上午與同黨立委莊瑞雄，一同帶洪健益等5位現任市議員參選人們，前往民進黨台北市黨部登記黨內初選；由於此舉被外界解讀是母雞帶小雞，王世堅則否認並說「我是雄性，我不是母雞」。





王世堅、莊瑞雄今日上午帶領5位現任市議員登記參選；針對記者提問是否為母雞帶小雞，王世堅則回應「不是，我絕對不敢，我是雄性，我不是母雞」。

同時王世堅說明，這幾位老幹新枝都是歷練豐富、才德兼備，都遠比他優秀，不管好幾位連任的議員如劉耀仁、洪健益，或是新人賴俊翰、陳聖文在各自領域都已經有一片天，且都發揮很好。

廣告 廣告

他進一步說，之所以和9位好朋友一起來，是發現他們和他有共同理念，那就是「求名不求利」，這是他與莊瑞雄長期在政治上追求的事情；希望所有參與、擔任公職在政治領域的朋友們都能夠「求名不求利」，如果要求利大家就在民間做生意、經營企業，但進到公職、公領域就是為社會奉獻。

記者追問，是否有意願參選台北市長擔任母雞？王世堅則喊2次「絕對沒有」，他認為，民進黨人才濟濟、人才太多，在場的莊瑞雄就是他先前推薦過的對象，「民進黨隨隨便便舉例都比我優秀，莊瑞雄、徐國勇、鄭麗君、卓榮泰、高嘉瑜等也是我常提的學養俱佳、才德兼備比我優秀太多的人，應該是由他們先來參選市長」。

快新聞／帶民進黨北市議員參選人登記 王世堅急喊：我是雄性不是母雞

民進黨立委莊瑞雄。（圖／民視新聞）

「我今天跟大家來，其實我已經很滿足，我覺得可以寫在族譜上」，王世堅強調，自己發現「無道不孤」、「德不孤，必有鄰」，過去自己堅持的一些事情，發現現在那麼多老幹新枝想法都一致，這點在這場選舉就非常滿意了。

由於被點名，莊瑞雄則喊「王世堅委員客氣了」，莊瑞雄指出，這次是因為六都市長候選人提早出現，不然和過去六都市長、尤其和台北市長比較的話，現在討論都還太早，「媒體朋友、外界朋友、民進黨的朋友一點都不用擔心」。

莊瑞雄強調，參加六都的市長提名人，民進黨推出的人一定是強棒中的強棒，尤其首都台北市，「大家一點都不用擔心，推出的人選不會是阿貓、阿狗，一定是讓大家眼睛為之一亮、戰力非常強，讓小雞全部哇哇叫；小雞今天就活蹦亂跳，母雞跳出來後外界一定哇哇叫，一定很讚」。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：快新聞／王世堅領軍！帶民進黨北市議員參選人登記 急喊：我是雄性不是母雞

更多民視新聞報導

美方力挺軍購預算 律師諷黃國昌被打得「滿地找牙」

李貞秀國籍爭議延燒！綠黨團發函要韓國瑜查清楚：若違《國籍法》應予解職

巴拿馬跨黨派國會議員訪台 林佳龍：從國會外交開啟廣泛合作

