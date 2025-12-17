王世堅頭貼OK繃自嘲「頭殼有洞」 笑揭「凶手」：被嚇到

台北市 / 綜合報導

回到55政經點。民進黨立委王世堅今(18)日頭上貼著OK繃現身，他解釋是因為做伏地挺身時，家裡的貓咪突然跳到背上，嚇了一跳才撞到頭，還幽默自嘲「頭破了一個洞」，但被問到有北市議員憂心台北市長人選尚未出爐，小雞沒有母雞帶領，王世堅則是回應，每個民進黨市議員都很優秀，已經登記參加初選的吳怡農則是打出「陽光政治」牌，強調不會收取任何企業捐款，要爭取連任的台北市長蔣萬安則是回應，目前都在全力拚市政。

額頭上貼著OK繃，民進黨立委王世堅「掛彩」現身中常會引起關注，他解釋原來是因為貓女兒才不小心弄傷，除了頭上的傷口，外界也關心2026王世堅是否打算更上一層樓，王世堅對選戰議題四兩撥千金，但他日前就已多次表達不會參選，更強調一直將立委當成個人政治生涯的最終站。

實際上台北市綠營已遞交意願書的只有他，喊出讓台北成為陽光政治的榜樣，吳怡農展現企圖心，但就在綠營人選尚未出爐，藍營方面似乎已經定於一尊，打出市政牌並未正面回應選戰議題，但這回留住輝達也讓蔣萬安增添更多底氣，2026選戰聲量比拚就等藍綠陣營公布人選隨時鳴槍起跑。

