王世堅馬年限量春聯曝 網跪求「全台普發」本人回應了！

民進黨立委王世堅過去擔任台北市議員時期，質詢金句連出，被中國網友剪輯成洗腦神曲《沒出息》，於去年（2025年）意外暴紅。隨著農曆春節即將到來，王世堅推出新年春聯，2日他在臉書曝光春聯，大批網友湧入留言瘋狂敲碗「想要，可以全國發放嗎？」、「請全台普發！」。王世堅今（5日）受訪曝「只印了1萬2千張」，寵粉表示「打電話來索取，會幫送！」。





王世堅推出馬年春聯，掀起暴動，網友敲碗跪求「請全台普發！」。（圖／民視新聞、翻攝王世堅臉書）

民進黨立委王世堅去年（2025年）憑藉洗腦神曲《沒出息》，人氣迅速攀升，成為眾人心目中的「偶像」。今年（2026年）王世堅如往年一樣推出過年春聯，2日他在臉書發文曬出自己與春聯的合照。今年他以自己的名字結合馬年吉祥話設計出「一馬當堅」春聯，「堅」字特別與前三字不同，改成燙金字體，而背景還有水墨黑馬奔騰躍出，且上頭印有拉小提琴的Q版王世堅。

春聯曝光，已累積近7萬讚，網友狂刷留言跪求「堅哥，外縣市可以索取嗎？」、「不在台北要如何領取？」、「台中市有索取點嗎？」、「高雄也想要」、「彰化員林要」、「外縣市也想要」、「想要堅哥春聯」、「請問花蓮領的到嗎？」、「桃園有嗎？」、「請問如何拿到這麼棒的春聯？」、「堅哥，外縣市也想要，閣下該如何應對」、「最有出息的堅哥委員，可以網購取貨嗎？！（想要）」、「想要，可以全國發放嗎哈哈」、「請全台普發！」。

王世堅受訪透露「電話打來立法院或服務處，助理會幫忙送過去」。（圖／民視新聞、翻攝王世堅臉書）

王世堅今（5日）接受媒體採訪，透露「（春聯）只印了1萬2千張」，也分享春聯寓意，指出「一馬當堅」代表「堅定做對的事」。對於春聯夯到網友敲碗「全國發放」，王世堅露出燦笑，對支持民眾表示感謝，歡迎前來索取，並承諾「電話打來立法院或服務處，助理會幫忙送過去」。

