王世堅駁斥苗博雅開戰照常上班課說法 苗：他大概沒看我直播

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

社民黨台北市議員苗博雅日前在直播中說，烏克蘭民眾在戰事期間仍有部分人正常上班、孩子照常上學，「如同烏克蘭，金門如果發生戰爭，台灣還是可以繼續上班、上學的」。民進黨立委王世堅對此認為，一開戰沒有人閃得掉。苗博雅今（11）日受訪時被問及此事，苗博雅說，王世堅大概這幾年才開始用智慧型手機，所以大概沒有看他直播，被部分新聞標題誤導。

苗博雅。（方炳超攝）

王世堅昨天受訪時被問到苗博雅的說法時回應，台灣就只有3.6萬平方公里，開戰後要有地區能夠照樣生活作息，是指國土超大的國家，必須要有上百萬平方公里，這樣的情況下，台灣一開戰，全體國民都會做好心理準備，砲彈一打過來，不分東西南北無人能倖免，不曉得怎麼會有人這麼說？

苗博雅今天在議會受訪，被問及此事時說，王世堅這幾年才開始使用智慧型手機，可能沒去看他的直播，可能看了一些新聞的標題被誤導。苗博雅說，大家可以去查評論的源頭，其實就是從中國官媒的今日海峽，捏造了一個自己並沒有講過的話，這是用標題殺人製造的一連串認知戰。

苗博雅稱自己沒有說馬照跑舞照跳，也沒有講戰爭不可怕，更沒有任何煽動戰爭的言論，只是在談小橘書裡面所提到的，如果因為戰爭的想像而感到驚慌，或者是因為戰爭而感到有壓力的時候，可以如何尋求協助，在評論的其實是關於全社會防衛韌性裡面很重要的概念，就是當危機來臨時，如何能夠繼續維繫社會的運作，是台灣生存至關重要的關鍵，自己要表達的是全社會防衛韌性的重要性，全社會防衛韌性應是不論來自何方、不分性別，都必須能夠提升自己在危機時如常運作能力，當社會在面對危機時，才能變得更強。

苗博雅說，國際上很多資料都顯示，只要台灣做好夠多準備，中國大陸的威脅就會越低，若自身準備不足反而會導致習近平想要對台灣動手機會。



