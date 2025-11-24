王世堅駁造假謠言 我是最後踏上中國的人

立委王世堅出面嚴正駁斥赴中國的造假影片，強調自己會是最後踏上中國的人。(劉祐龍攝影)

民進黨立委王世堅近日因質詢時使用「沒出息」一詞，被中國音樂創作者改編成歌曲，在網路上爆紅。然而隨後卻在中國社群平台流出「王世堅低調赴陸」的影像，引發外界議論。





對此，王世堅22日晚間在臉書嚴正澄清，自己從未使用抖音與 YouTube，也未在該類平台上傳過任何影片，「我一直在台灣，沒有去中國，更不可能低調赴陸。」





王世堅作23日受訪時再次強調，相關內容完全是子虛烏有。他表示，自己出身於受政治迫害的家庭，一生對政治無所求，唯一追求的是讓台灣民主深化、本土化，這樣的政治立場與中共希望台灣「順從朝貢」的期待完全不同。

王世堅指出，若台灣與中國要交流，必須建立在三項原則之上：不能是地方政府對中央政府的交流、不能是政黨對政黨的談判、也不能在中共以政治威脅「拿刀架在脖子上」的情況下被迫交流。他強調，只有在對等與尊嚴下的互動，才可能真正促進兩岸對話。





他進一步表示，自己有一項堅定立場：「我絕對不會為了去中國而去申請台胞證。」王世堅認為，若中國歡迎台灣人以中華民國護照入境，而中國人民也能以中國護照來台，彼此平等互惠，才有可能讓他考慮踏上中國。他語氣堅定地重申：「我會是最後一個踏上中國大陸的台灣人。」