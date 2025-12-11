王世堅駁開戰照常上班課 苗博雅回：大概沒有看我的直播

苗博雅11日則回應，王世堅大概這幾年才開始用智慧型手機，所以大概沒有看他的直播，被部分新聞標題誤導，但悲天憫人的情懷其實也沒有錯。（邱芊攝）

社民黨台北市議員苗博雅近日在直播稱，烏克蘭民眾在戰事期間仍有部分人正常上班、孩子照常上學，「如同烏克蘭，金門如果發生戰爭，台灣還是可以繼續上班、上學的」。對此，民進黨立委王世堅直言，一開戰沒有人閃得掉。苗博雅11日則回應，王世堅大概這幾年才開始用智慧型手機，所以大概沒有看他的直播，被部分新聞標題誤導，但悲天憫人的情懷其實也沒有錯。

苗博雅表示，堅哥約這幾年才開始用智慧型手機，所以大概也沒有看直播，可能看了一些新聞上的標題被誤導，大家可以去查評論的源頭，其實就是從中國官媒的今日海峽捏造了一個自己並沒有講過的話，這是用標題殺人製造的一連串認知戰。

苗博雅說，他沒有說馬照跑舞照跳，也沒有講戰爭不可怕，更沒有說任何煽動戰爭的言論，只是在談小橘書裡面所提到的，如果因為戰爭的想像而感到驚慌，或者是因為戰爭而感到有壓力的時候，可以如何尋求協助，在評論的其實是關於全社會防衛韌性裡面很重要的概念，就是當危機來臨時，如何能夠繼續維繫社會的運作，是台灣生存至關重要的關鍵。

苗博雅表示，他相信在台灣沒有人想要引發戰爭，堅哥要表達的是他悲天憫人的情懷其實也沒有錯，因為戰爭發生的時候不會區分你是什麼顏色，大家都知道中共非常的殘酷，其實要訴求的事情很簡單，就是希望台灣是安全的，那台灣如何安全，就是做好更多的準備。

