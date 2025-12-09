政治中心／綜合報導

民進黨立委王世堅的問政金句，被網友改編成流行歌曲"沒出息"，旋風襲捲綜藝節目，受邀成為神秘嘉賓，讓全場來賓忍不住大合唱，主持人白冰冰大讚王世堅質詢"令人深深感動"，而王世堅成了話題人物，在最新的台北市長選戰民調當中，也成為民進黨對戰蔣萬安的最強人選。





王世堅驚喜現身綜藝節目 來賓興奮大合唱「沒出息」

超級冰冰秀主持群在現場大合唱近期流行的王世堅質詢金句改編歌曲＂沒出息＂（圖／民視新聞）





主持人 白冰冰 vs. 主持群：「一二三 唱，本來應該從從容容游刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬。」

廣告 廣告





綜藝大姐大白冰冰一CUE，主持群、來賓，不約而同唱出時下最夯神曲，一首朗朗上口的"沒出息"，讓民進黨立委王世堅的問政金句成了迷因。

主持人 白冰冰：「那不是他一次的質詢欸，他每一次的質詢，被這樣弄成一首歌，而且他每一次質詢的主題都讓我深深地感動，王世堅兄，社會會越來越好，都是因為你啦。」



立委(民) 王世堅：「主持功力從從容容，歌唱實力游刃有餘，冰冰姐 加油 讚。」





王世堅驚喜現身綜藝節目 來賓興奮大合唱「沒出息」

超級冰冰秀創下收視紅盤 節目再下猛藥找來民進黨立委王世堅擔任神秘嘉賓（圖／民視新聞）









白冰冰帶頭大讚王世堅，節目前一周大開收視紅盤，這回再下猛藥，邀請王世堅擔任神秘嘉賓，而他的高人氣有跡可循，不只綜藝界，還頻頻被點名披綠袍出戰台北市長。

根據12月8日媒體所公布的最新民調，王世堅在綠營幾位可能人選中，對戰蔣萬安民調最高、差距最小。儘管整體差距24%，但在20幾歲年輕族群支持度，王世堅大勝17%，中正萬華區部分，支持度也提高5個百分點，蔣萬安則大減16%。

文化大學廣告系教授 鈕則勳：「年輕族群就會認為，王世堅是一個非常有趣的政治人物，他批藍 他也打綠，所以王世堅的話題滿滿，王世堅在整個的創意問政過程中，他確實有他的行銷脈絡，蔣萬安針對這個部分不用太緊張，當這個從從容容的話題效應慢慢淡下來之後，其實就回歸了基本盤。」

王世堅驚喜現身綜藝節目 來賓興奮大合唱「沒出息」

民進黨立委王世堅被視為對決現任台北市長蔣萬安的最強人選 尤其在年輕族群的支持度王世堅大勝17%（圖／民視新聞）









王世堅博得年輕人眼球，成了一大勁敵，未來若是代表綠營出線台北市長，蔣萬安的連任之路恐怕難以從從容容。





原文出處：王世堅驚喜現身綜藝節目 來賓興奮大合唱「沒出息」

更多民視新聞報導

登擂台PK王世堅！游智彬「簽生死狀」臉蛋變了

游智彬才簽生死狀！「正面痛毆王世堅」畫面流出

蔣萬安連任緊張了？台北市長民調曝光 「他」年輕支持度大勝17%

