王世堅點名鄭麗君「足以匹敵蔣萬安」 吳怡農：透過民調找到最強候選人
記者陳思妤／台北報導
民進黨將由誰對決力拚連任的台北市長蔣萬安受到關注，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農已遞交參選意願表，正式參戰。不過，也被點名是可能人選的民進黨立委王世堅除了表態自己不選之外，還點名行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君是最大咖，都非常適合。對此，吳怡農今（12）日表示樂見，公開邀請有志向的人，跟他一樣儘早表態、宣布爭取，公平競爭、透過民調的方式，找到最強的候選人。
王世堅被點名是台北市長選戰可能人選，但他不想選，因為他認為，蔣萬安95%以上會連任成功，自己身為228受難家屬，若輸給蔣家後代會很難堪。他也點名，卓榮泰、鄭麗君都非常適合，就學經歷還有長期在政治上的貢獻，兩位確實是最大咖。
王世堅更大讚，鄭麗君才貌雙全、學養俱佳，足以跟蔣萬安來匹敵，認為鄭麗君是非常適合的人選，足以抗衡蔣萬安，認為鄭麗君的勝率是50%。
對此，吳怡農表示，如果更多人有意願投入公共事務、服務台北市民，他都非常樂見。所以他公開邀請，有志向的人，跟他一樣儘早表態、宣布爭取，「讓我們公平競爭、透過民調的方式，找到我們最強的候選人」。
吳怡農也指出，自己正在做一系列的民調以及面對面的客廳會，來反應台北市民對未來真正的期待，也讓黨內徵召的過程有更多的資料和數據參考。
王世堅喊蔣萬安95％連任！吳思瑤指跟民調有落差：有點言過其實
王世堅讚蔣萬安「95％機率連任」！立院綠黨團喊不放棄：他一向語出驚人
綠營擬推「強棒」挑戰蔣萬安！王世堅點名這2人：才是真正的大咖
蔣萬安95％會連任？王世堅點綠營「這2大咖」參選 民進黨團：予以尊重
