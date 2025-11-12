王世堅點名鄭麗君「足以匹敵」蔣萬安 吳怡農：用民調找到最強人選

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農。 圖：張良一/攝(資料照)

[Newtalk新聞] 距明年地方選舉還有一年多時間，不過各黨已為明年的選戰做準備。其中，民進黨在首都市長選戰中，要派誰出來應戰現任市長蔣萬安備受關注，民進黨立委亡事件日前除了表態自己不參選外，還點名行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君是最大咖，都非常適合。對此，已經遞交意願表的吳怡農今（12）日表示樂見，並公開邀請有志向的人，跟他一樣儘早表態、宣布爭取、透過民調的方式，找到最強的候選人。

頻頻被點名的王世堅日前表示，自己不想參選，因為蔣萬安有95%機率可以連任，而他身為228受難家屬，個人不想輸給蔣家後代，也因此過不去這關。

廣告 廣告

其中，王世堅點名，卓榮泰與鄭麗君無論在學經歷或長期政治歷練上，都具備深厚實力，是最具份量的人選。他特別讚譽鄭麗君才貌兼備、學養出眾，認為她不僅能與蔣萬安正面對決，更是最合適的對手，評估她的勝率約有五成。

對於王世堅發言，吳怡農表示，如果有更多人有意願公共事務、服務台北市民，他都非常樂見。而他也公開邀請，所有有志向的人，跟他一樣儘早表態、宣布爭取，「讓我們公平競爭、透過民調的方式，找到我們最強的候選人」。

吳怡農指出，他目前正在做一系列民調以及面對面客廳會，來回應台北市民對未來真正的期待，同時也讓黨內徵召的過程有更多的資料和數據參考。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

卓揆：蘇澳溪分洪工程土地徵收部份今年12月完成 追加經費分4年列明年總預算

迎戰2026選舉 民眾黨曝第二波議員提名：中部選區6人