王世堅點名「這人」適合挑戰首都！笑稱：已當1日市長

政治中心／徐詩詠報導

隨著 2026 地方選舉時間點靠近，北市方面民進黨至今仍未有明確徵召人選。過去屢被黨內點名的立委王世堅，在壯闊台灣創辦人吳怡農公布的民調中排名第一。他今（27）日稍早受訪時首度談及此事，表示自己並非最強人選，不敢奢望，稱民眾在民調中讓他當「一日市長」已經非常感謝。王世堅話鋒一轉，也推薦和碩董事長童子賢，可代表綠營角逐首都，並說明理由。

王世堅點名「這人」適合挑戰首都！笑稱：民眾讓我當1日市長

在吳怡農公布的民調中，王世堅排名第一。（圖／民視新聞資料照）在吳怡農公布的民調中，王世堅以 24.2% 支持度排名第一。對此，王世堅受訪回應，自己已經當了一日市長，他非常感謝，更打趣說：「那幾天遇到好朋友跟我恭喜，我也封了幾位一日副市長。」不過，對於是否會代表綠營出戰，王世堅相當客氣，列出了不少人選，包括行政院副院長鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇、民進黨立委莊瑞雄與前民進黨立委高嘉瑜，皆認為都比他強，都是很好的人選。



廣告 廣告

王世堅點名「這人」適合挑戰首都！笑稱：民眾讓我當1日市長

對於自己是否會參選北市，王世堅稱「不敢奢望」，點名多位黨內要角都比他還要強。（圖／民視新聞資料照）此外，他也推薦童子賢，指出其具備企業經營能力，事業表現確實亮眼，對能源議題也有獨到見解。王世堅不諱言童子賢有能力、敢說話，願意提出不同觀點供大家思考，基於這些特質，他認為由童子賢代表參選台北市長是適合的。

王世堅點名「這人」適合挑戰首都！笑稱：民眾讓我當1日市長

王世堅盛讚童子賢相當有能力。（圖／民視新聞資料照）

原文出處：王世堅點名「這人」適合挑戰首都！笑稱：民眾讓我當1日市長

更多民視新聞報導

藍白不合黃國昌民調慘輸藍營 陳智菡冷回：當年是藍找白談

「中配參政」有多嚴重？作家：習近平娶鄭麗文「可選總統」

藍營新北人選確定？傳劉和然競選團隊「將陸續離職」

