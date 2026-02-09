王世堅：「台南換妃」 完全不可能的事情

民進黨已提名立委陳亭妃參選下屆台南市長，但黨籍立委林俊憲和台南市議長邱莉莉的合體看板高掛街頭，遭外界質疑「換妃」。民進黨立委王世堅今天對「台南換妃」傳言表示：「完全不可能的事情」。

民進黨已提名立委陳亭妃（右）參選下屆台南市長，但外界傳言會「換妃」。民進黨立委王世堅（左）9日對「台南換妃」傳言表示：「完全不可能的事情」。（中央社資料照）

民進黨中執會日前已提名陳亭妃參選2026年台南市長，但因台南街頭仍高掛邱莉莉與林俊憲「台南最好」看板，外界質疑「台南換妃」傳言非空穴來風。民進黨籍立委王世堅、莊瑞雄今天南下台中市陪同「台中英連線」議員參選人辦理黨內初選登記。王世堅接受媒體聯訪談到「台南換妃」傳言時表示，「完全不可能的事情」。

王世堅指出，民進黨有黨紀跟規矩，創黨至今已行之將近40年，從來沒有民進黨參政的黨員在初選勝負出現後，還用其他方式去翻轉。以他在立法院對林俊憲的了解，林俊憲的品德操守「願賭服輸」，這是身為男子漢大丈夫最重要的原則。

王世堅認為，初選剛過沒多久又剛好要過年，林俊憲跟邱莉莉先前就掛了看板，以看板繼續拜年人之常情。他知道林俊憲會放下成見，支持陳亭妃參選台南市長；總統兼黨主席的賴清德也會在公務之餘幫陳亭妃助選，台南、台中、高雄對民進黨非常重要，「志在必得」。