王世堅「不想輸給蔣家後代」！ 曝蔣萬安連任機率95％ 本尊冷回應

立委王世堅日前至媒體人黃暐瀚網路節目受訪時自曝，他不想選台北市長是因為身為228受難家屬，不想輸給蔣家後代。台北市長蔣萬安10日被問及此事，他表示，目前專注在防颱及市政上，完全不會去想選舉的事情。（徐佑昇攝）

明年九合一大選腳步逼近，但綠營台北市長人選仍未定，目前只有壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農宣布角逐，至於黨內呼聲很高的立委王世堅卻參選意願不大。王世堅日前至媒體人黃暐瀚網路節目受訪時自曝，他身為228受難家屬，不想輸給蔣家後代，並認為台北市長蔣萬安有95％的機率連任。蔣萬安10日出席鳳凰颱風整備會議被問及此事，未正面回應，僅表示專注在市政上，完全不會去想選舉的事情。

近日綠營綠續完成縣市長候選人提名，包含新北市提名立委蘇巧慧，但台北市長人選遲遲未定，僅有吳怡農正式表態，其餘被點名的苗博雅、林右昌、鄭麗君、王世堅均未正式表態爭取。

由於王世堅具有跨黨派且自帶流量的特性，也一直被綠營認為是出征台北市長的熱門人選。不過，王世堅日前接受黃暐瀚專訪時，他表示蔣萬安95％會連任。「身為228受難家屬，我有一個私人情感的因素過不去」，他不想輸給蔣家後代，這樣對他的外公還有爸爸，沒辦法交代。

對此，媒體今日詢問蔣萬安針對王世堅說法回應，蔣萬安表示，今天就是進行各項防颱的準備會議，「我們都專注在市政上面，完全不會去想選舉的事」。

