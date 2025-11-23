王世堅：我會是最後一個踏上中國的台灣人

▲王世堅表示自己絕不能接受持台胞證到中國，中國願意開放這點，自己才可能去中國。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委王世堅近日來被AI偽造赴中拍片，對此其嚴正駁斥是AI生成的假影片、假言論，其今（23）日受訪時被問及此事，回應這完全是子虛烏有、胡說八道，更強調自己有一個堅持，就是絕對不會接受申請台胞證才能去中國，中國人持中國護照來台灣歡迎，而中國願意開放這點，自己才可能去中國，「我會是最後一個踏上中國大陸的台灣人」。

對於被AI偽造到中國拍片，王世堅表示，這完全是子虛烏有、胡說八道，自己出生於政治迫害家庭，長年對政治無所求，想盡一己之力來為台灣民主化本土化努力，自己的政治態度、立場與理想，與中共所期望一方順從朝貢是完全不同的。

王世堅強調，台海緊張對峙，但昨天是敵人、明天不曉得，認為兩岸交流要公平，要有三個原則才能交流，包括不是地方對中央，不是台灣是地方，中共是中央；不是黨對黨談判交流，不是由單一黨決定；不是中共拿刀掐在脖子被逼的交流、談判。

王世堅也提到，自己還有一個堅持，就是絕對不會接受要申請台胞證才能去中國，中國人持中國護照來台灣歡迎，而中國願意開放這點，自己才會考慮去中國，強調「「我會是最後一個踏上中國大陸的台灣人」。

