古曜威酒精下肚曼谷街頭爆哭引側目 合作陳天仁為新歌拍MV

【緯來新聞網】歌手古曜威於11月22日發行新歌〈只剩孤單陪我回家〉，MV邀請陳天仁擔任女主角，更遠赴泰國曼谷拍攝，古曜威分享：「這次是一個艱難的挑戰，拍攝時，情緒上的轉變，這一秒跟女主角甜蜜戀愛，搭著嘟嘟車遊覽曼谷，下一秒就要換上玩偶裝，在街頭不顧形象，撕吼、大哭，因為平時不大喝酒，酒量也不大好，沒想到一瓶酒下肚，真的開始微暈，徹底的演技爆發上身」

古曜威發行新歌，MV邀請陳天仁擔任女主角。（圖／單純夢想文創事業提供）

曼谷炎熱的高溫，古曜威穿著厚重的布偶裝，在曼谷街頭發氣球打工，賺取求婚戒指的費用，但最終女主角選擇分手，並奔赴了另一個男子，讓在布偶裝內的古曜威看到了這一幕後，十分氣憤且難過，更是從酒店爆哭到街頭，拍攝時，他泣不成聲，還一度引起路人關注，以為他是發生了什麼事，但看到機器在拍攝，才讓路人驚覺原來是在拍戲。

頂著曼谷炎熱的高溫，古曜威穿著厚重的布偶裝拍攝。（圖／單純夢想文創事業提供）

MV找來新銳導演蕭靖宇執導，他分享：「曼谷是一座有著不同風貌所融合的城市，不同的街景，彷彿來到了香港與澳門⋯等地，可營造出不同場景的堆疊感。在登機前，同行工作人員，因爲剛看完回魂計，一度害怕會發生意外而想回家，一路上更是緊跟導演與製片，要與他們同房，一方面害怕遇上靈異事件，另一方面也害怕遇到慘案，好加在拍攝期間十分順利且安全。」

