王世堅《沒出息》席捲全台 大學會談人氣夯連主任都搶合照

【緯來新聞網】立委王世堅因一首《沒出息》席捲全台，近日在台北海洋科技大學（簡稱台北海大）會談時，被學生們熱情接待，粉絲尖叫聲蓋過校園的鐘聲，他所到之處想要合照的學生從教室內排隊排到走廊，不只如此，連校內教師主任也放下矜持排隊等合照！比起他昔日被連結電影恰吉時，人氣還要狂炸，他堪稱已是大學生心中「台灣第一網紅」。

連狗狗都對王世堅很興奮。（圖／台北海大提供）

在校園巡禮時，許多特教中心的同學也興奮好奇上前圍觀；更有寵物系學生集體抱著小狗狂奔搶合照。王世堅委員不愧是「寵物控」，毫不猶豫地抱起小狗合照，幽默地說道：「我雖然是貓奴，但這隻狗狗實在太可愛，忍不住！」



巡禮全程7小時，立委王世堅委員非常親切與所有大學生互動，甚至擠在高樓層走廊與學生們合唱人氣神曲《沒出息》，王世堅一句，學生合唱一句，有夠轟動熱鬧，根本是專場演唱會！甚至許多媒體看到同學發影片在THREADS上，搶著留言希望可以轉刊登！王世堅更不忘調侃學生們：「打鐘了，再不去上課的話，就真的會沒出息囉！」這一句令全場爆笑，活潑而幽默的氣氛中，學生們的笑聲綿延不絕，讓這次的行程更加美好。

王世堅巡禮全程7小時。（圖／台北海大提供）

會議上王世堅說：「林世宗董事長最讓我佩服的是，將『中國海專』更名為『台北海洋科技大學』，此舉把中國換成台北真是典範啊！陳珍隆董事長則是引進新技術的先鋒，能夠聚集這樣的兩位人物合作，對台灣的未來一定是個天大的好消息，讓我感到非常榮幸。」



大倉久和飯店陳董事長提出引進日本服部學院的頂尖餐飲技術。這一舉措不僅是要讓台灣的餐飲業升級，更是要吸引全球的優秀學生與人才，讓他們在台灣這片美麗的土地上發光發熱，這不只是解決餐飲業人力短缺的神秘方程式，更是為學生們打開了一扇通往未來的「美食之門」。



而台北海大林世宗董事長則提出創辦銀髮照護教育學院的創意構想。藉由產學合作，讓學生們的專業知識與實際技能無縫接軌，培養出對於長者照護的專業人才。想像一下，這些學生將成為高齡化社會中的「高手」，不僅服務長輩，更推動社會各界對老年照護的重視。

