王世堅《沒出息》最終版出爐！與韓國瑜經典對話也加入

大陸音樂創作人王搏先前將民進黨立委王世堅的金句，改編成歌曲「沒出息」，成為最熱門的話題，如今王搏更是創作出加長版，值得注意的是，立法院長韓國瑜過去回覆王世堅質詢時說的，「問世間，真理是何物」也成為歌詞，引發議論。

「本來應該從從容容、游刃有餘，現在是匆匆忙忙、連滾帶爬。」這段話是王世堅過去的質詢內容，近期在王搏的創作下，成為人人朗朗上口的「沒出息」一曲，更引來各方接連翻唱；該曲至今仍非常火紅，甚至已出現加長版以及最終版，而韓國瑜過去針對王世堅質詢說的，「問世間，真理是何物」也成為歌詞。

廣告 廣告

歌曲被轉貼在IG上後引發網友議論，並紛紛表示「韓國瑜友情演出」、「這首歌真的很口水，沒事做個家事就突然想唱從從容容游刃有餘」、「他一定是堅哥的粉絲」、「不得不說，蠻好聽的，什麼時候各大音樂平台能聽得到？」、「他是看了多少才能寫出來！」、「一個政治人物硬是被捧成跨國巨星」。

王世堅昔日擔任台北市議員時，在總質詢時為了北農爭議跟時任台北農產公司總經理韓國瑜槓上，雙方唇槍舌戰一番，王世堅隨後要求暫停喝一口水，韓國瑜此時也要求喝水，王回「你也可以喝口水啦！流氓也可以喝水啊！」聽完這句韓回覆「那我不喝了，我不是流氓」；此外，王世堅也堅持韓要為其流氓行徑道歉，韓則「我只想說...問世堅(間)情是何物？問世堅(間)真理是何物」，機智回應令全場哄堂大笑。

【連回中時新聞網原文】