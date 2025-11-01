王世堅《沒出息》最終版 加入韓國瑜金句

▲來自中國的創作人王搏改編民進黨立委王世堅的質詢金句，結果在兩岸爆紅，他坦言自己也沒想到。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委王世堅在擔任台北市議員時的質詢內容，「本來應該從從容容遊刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬」，被改編成歌曲《沒出息》後，在兩岸爆紅。創作該曲的中國音樂人王搏，日前終於將全首創作完成，推出「最終版」，歌曲內加入一段Rap，連立法院長韓國瑜的金句「問世間情為何物」，都被加進去。

韓國瑜曾任北農總經理，在台北市議會答詢時與王世堅唇槍舌戰，質詢過程爆紅，讓兩人都受惠，韓國瑜再度崛起，王世堅也成了綠營最受歡迎政治人物之一，人氣都超高。

王搏日前受訪則提到，這首歌之所以能引起共鳴，是因為歌詞契合普羅大眾的生活，能讓人從中看到努力生活下的疲憊，他透露自己過去看過許多王世堅的質詢片段，覺得有趣而重新剪輯改編成歌曲，並於10月在社交平臺發布。當時他正在新疆旅遊，看到大量留言湧入才驚覺歌曲爆紅。

