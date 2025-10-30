王世堅《沒出息》爆紅 創作人王搏回應了

▲來自中國的創作人王搏改編民進黨立委王世堅的質詢金句，結果在兩岸爆紅，他坦言自己也沒想到。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委王世堅在擔任臺北市議員時的質詢內容，「本來應該從從容容遊刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬」，被改編成歌曲《沒出息》後，在兩岸爆紅。創作該曲的中國音樂人王搏日前接受《環球時報》專訪，坦言對歌曲的爆紅，「完全沒有想到。」

王搏認為，這首歌之所以能引起共鳴，是因為歌詞契合普羅大眾的生活，能讓人從中看到努力生活下的疲憊，他透露自己過去看過許多王世堅的質詢片段，覺得有趣而重新剪輯改編成歌曲，並於10月在社交平臺發布。當時他正在新疆旅遊，看到大量留言湧入才驚覺歌曲爆紅，目前他在抖音的粉絲數已突破310萬。

王搏與《沒出息》爆紅，連維基百科都出現專屬頁面。根據維基百科，王搏是一名九零後青年，畢業於華北電力大學，曾於國網吳忠供電公司工作，後來辭職追尋音樂夢想。在創作《沒出息》前，王搏已有多次將網路迷因改編為歌曲的紀錄，如將兒童吐槽帽衫太小的影片改編為《帽衫》，將明星搞笑發言寫成《窮叉叉宇宙》，以及將小時候的尿床經歷寫成《尿床記》等，皆獲得網友好評。

