王世堅「現身大陸」？本尊緊急回應了

民進黨立委王世堅的質詢金句「從從容容、游刃有餘」日前在大陸爆紅，更被改編成歌曲《沒出息》，而在近日，網路更出現其「現身大陸」的影片。對此，王世堅在臉書發文澄清，自己一直都在台灣，未來也沒有去大陸的相關計劃，且自己的官方帳號只有在臉書和Threads，其他平台出現的一切內容都不是自己所發布。

王世堅昨（22）日在臉書發文表示，近日抖音及YouTube上，出現許多關於自己的不實影片，甚至還有AI生成的假影片、假言論。他澄清，自己不用抖音及YouTube ，也從沒有在這兩個平台上傳過任何影片，近日有不肖人士利用AI影片偽造自己的聲音，聲稱自己前往大陸，但自己一直都在台灣，未來也沒有去大陸的相關計劃，「請大家別被不肖人士欺騙」。

王世堅指出，自己的官方帳號只有在臉書和Threads上，其他平台出現的一切內容都不是自己所發布，若看到有關自己的不實言論或假影片，懇請大家一起動手協助檢舉、讓內容下架。王世堅也呼籲，大家要提高警覺，避免被不實訊息與造謠帶著走，「感謝每一位願意伸出援手的人」。

然而，王世堅的「從從容容、游刃有餘」話題十足，大陸海軍989編隊15日搭載2100餘名軍校學員和官兵，自山東省青島軍港啟航執行遠海綜合實習任務期間，曾在綜合登陸艦「長白山號」甲板上，以人形排出「從從容容、游刃有餘」字樣。而王世堅當時回應，「從從容容、游刃有餘」8字是兩岸之間難得有的共識，任何人都有使用好的金句的權利，而既然大家都「從從容容、游刃有餘」，其實不必兵戎相見，「我們應該想方設法一起追求全人類的和平」。

