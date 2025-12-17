王世堅「臉貼OK繃」曝被愛貓嚇到受傷 貓奴反道歉「頭殼有洞」

王世堅臉上貼著OK繃現身。（鏡新聞）

民進黨立委王世堅今（17日）出席中常會，額頭側邊貼著OK繃，被記者詢問為何臉上掛彩？他透露在做伏地挺身時，被家裡2隻貓嚇到，因此撞到頭，還用台語自嘲：「這叫頭殼有洞啦。」有沒有為此訓斥貓？王世堅過去自稱貓奴，稱貓咪就像女兒一樣，「我還跟牠們道歉呢，因為我被牠們嚇到，牠們同時看我那反應，牠們也被嚇到」。

王世堅今天臉上貼著OK繃現身，稱跟家裡2隻貓毛毛、小小毛有關，有些尷尬分享在家做伏地挺身時，2隻貓咪頑皮又活潑，「牠們就跳到我肩膀，我嚇一跳就往下撞到這樣子」，因此受傷是否有責罵貓？他連忙否認，稱疼愛這2隻貓咪就像疼愛自己女兒一樣，還說貓咪看到他被嚇到，牠們也被嚇到，非常有同理心。

王世堅過去也秀過貓寶貝「小小毛」照片。（翻攝自王世堅臉書）

對於行政院長卓榮泰不副署《財劃法》，王世堅坦言自己有不同看法，但強調「黨怎麼決定我們只能跟著遵守」，認為在野黨縱然有蠻橫不講理的地方，但身為執政黨就是要萬事隱忍，如果說政治上都是意氣之爭，就是「看到針孔沒看到山洞」，執政者也沒辦法每件事情一蹴可幾，不需要那麼急促，「Take it easy 啦（放輕鬆）」。 對於副署與否，王世堅直言：「我認為不是那麼重要，又不是說那些事情解決了，從此國家就國泰民安、萬事太平，不是嘛。」認為不要錙銖必較、意氣之爭，要往大的方向去想，但也說到便當會當天沒有發言，只能接受黨最後安排，仍希望未來這個部分有所改變。





