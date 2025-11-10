王世堅：蔣萬安95%機率連任 蔣：專注防颱.不談選舉

台北市 / 綜合報導

政治焦點帶您來關心2026台北市長選戰，現任市長蔣萬安要尋求連任，至於綠營誰出線衝擊他也受到關注。數度被點名參選的民進黨立委王世堅，在網路節目中也分析對選戰觀點，帶您來聽。

可以聽到蔣萬安低調避談，另外，民進黨中誰才是大咖？王世堅表示包含行政院副院長 鄭麗君 、行政院長卓榮泰都是他心中的大咖人選。

原始連結







更多華視新聞報導

吳怡農表態參選台北市長 王世堅相挺：全力幫他

才拒選台北市長 王世堅質詢金句「改編神曲」再暴紅

爭取參選台北市長 吳怡農：過去5年都在經營基層

