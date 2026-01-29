王世堅、鄭麗君都被輾壓 最新台北市長選舉民調曝光

2026年九合一選舉備受關注，目前綠營已完成4都市長提名，但桃園市和台北市長人選遲未出爐。而在今（29）日，《TVBS》公布最新台北市長民調，結果顯示，被外界點名可能代表民進黨參選市長的立委王世堅、行政院副院長鄭麗君，支持度都大幅落後現任台北市長蔣萬安。

根據《TVBS》今天公布的最新民調顯示， 如果民進黨推派鄭麗君參選台北市長，蔣萬安的支持度為62%，鄭25%，雙方差距37個百分點，與之前變化不大。《TVBS》分析，這顯示台美關稅談判成果，目前對拉抬鄭麗君參選台北市長的聲勢沒有明顯影響。

而如果民進黨派出王世堅參選台北市長，與去年12月的民調相比，蔣萬安的支持度提高5個百分點至60%，王世堅提高4個百分點至27%，雙方支持度差距33個百分點，另有13%的受訪者未決定。

本次調查是TVBS民意調查中心王115年1月23日至1月28日晚間18：30至22：00進行的調 查，共接觸1,124位20歲以上台北市民，其中拒訪為115位，拒訪率為10.2%，最後成功訪問有 效樣本1,009位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

