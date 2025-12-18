王世堅「隱晦」批卓榮泰不副署 他幫翻成白話文：真男人

政治中心／楊惟甯報導

賴清德在便當會中定調力挺政院「不副署」。（圖／翻攝畫面）

行政院長卓榮泰日前針對立院三讀通過的《財政收支劃分法》修正案，宣布採取「不副署」手段反制。儘管總統兼民進黨主席賴清德在便當會中定調力挺政院立場，但黨內「頭號烏鴉」王世堅卻有不同看法。他隱晦表示，若民進黨持續採取「戰狼式的硬幹玩法」，恐「船破海坐底」。對此，百萬網紅Cheap則將王世堅的觀點「白話化」，並大讚他是少數敢說人話的黨內良心。

針對賴清德定調挺政院不副署，王世堅17日受訪時坦言，他個人「有不同的看法」，但身為黨籍立委，必須尊重黨的最終決定，「我在那一天的便當會就不發言。」王世堅提到，此時此刻國事如麻，做遠比說重要多了。他表示，自己一直在黨內強調，執政者的高度在於抓大放小，如果政治都往小處著眼、意氣之爭，就會犯很大的毛病，「只見針孔不見山洞，又不是那些事情解決了就國泰民安、萬事太平。」因此，他希望黨能夠慎思，透過協商化解衝突，不要只是一味硬碰硬。

對此，Cheap認為，王世堅礙於是黨籍立委，有些話講得很隱諱。他並分析，所謂的「船破海坐底」，意旨船如果沉了，船長（執政黨）要負最大的責任，沒辦法怪乘客（在野黨／人民）。現在是民進黨執政，國家空轉、預算不過、政局動盪，「帳最後都會算在執政黨頭上」。跟在野黨玩焦土戰，最後雖然贏了面子卻輸了裡子，施政成績掛蛋，等到2026、2028，民眾只會記得「民進黨執政這幾年很亂」。

王世堅隱晦評論政院不副署立場。（圖／記者劉秀敏攝影）

第二是「抓大放小」。Cheap直指，民進黨現在的政策是寸土不讓，覆議、釋憲、罷免、不副署，就是要跟藍白拚到底。但王世堅這番話是在提醒，執政者要有高度，要懂得委曲求全，有些法案雖然不滿意，但不是「動搖國本」的大事。與其為了小事卡死整個國家，不如退一步海闊天空，讓政務能推動。

第三是「別只看到針孔」。Cheap認為，王世堅這句話在暗示，現在黨團的決策被少數人的「鬥爭思維」綁架了，希望中央及「上面那個人」能聽聽不同的聲音，不要意氣之爭。

Cheap感嘆，在黨內一片「官話」中，王世堅始終堅持說「人話」、扮演「烏鴉」而非「喜鵲」，確實是黨內良心、真男人。他也評論，王世堅之所以敢多次逆風發言，在於他有本錢，「堅哥什麼人？民進黨大金主、民進黨的房東。」Cheap直言，當一個政治人物從政只是為了理念，不求官也不缺錢，那他就是無敵的了！「敢說真話，要嘛心臟要夠大，要嘛口袋要夠深。而堅哥，剛好兩者都有。」

