王世堅「青年民調」勝蔣萬安 市府：市長專心市政

台北市 / 綜合報導

2026選戰話題，台北市長選戰，民進黨由誰來挑戰蔣萬安，目前還是未知數。不過TVBS公布最新民調，綠營幾位可能人選分別和蔣萬安對戰，立委王世堅目前跟蔣萬安的差距最近，但還是差了24%。不過以交叉分析來看，在年輕選民、20到29歲年齡區間，王世堅的支持度目前贏過蔣萬安，以48%領先蔣萬安的31%；另外在以議員選區來看，中正萬華區，雖然蔣萬安還是領先王世堅10%，但如果和去年12月比，同樣是對戰王世堅，蔣萬安的支持度下滑了16%，王世堅則上升了5%。中正萬華區的國民黨籍市議員鍾小平直言，確實要警惕，尤其要加強社群。北市府表示，目前蔣萬安專心市政。

活動主持人VS.台北市長蔣萬安：「請推杯，這太神奇了吧。」出席台北青年理想生活節，台北市長蔣萬安和青年玩成一片，更強調去年成立了台北市青年局。而2026力拚連任之路，民進黨派誰來挑戰，至今還在點點名。

而TVBS公布最新民調，將目前檯面上傳出綠營的可能人選，分別與蔣萬安比拚，王世堅和蔣萬安的差距最小，但仍然差24%；同一份民調中，唯一表態的吳怡農和蔣萬安差距有37%。不過若以年齡交叉分析來看，在20到29歲年齡區間，王世堅贏過蔣萬安，支持度來到48%，蔣萬安則是三成左右。

以TVBS民調來看，王世堅在年輕族群的支持度目前大幅領先蔣萬安；而其他年齡區間則都是蔣萬安領先，除了在30到39歲，王世堅落後蔣萬安9%，40歲以上蔣萬安都跟王世堅拉開差距，甚至有的年齡區間支持度達到六成。

以台北市議員選區交叉分析，在中正萬華區，雖然蔣萬安仍領先王世堅10%，，但若以去年12月到現在，蔣萬安若對上王世堅，在中正萬華區的支持度下滑了16%，王世堅則是上升5%。

而且以台北市各選區來看，同一個對戰組合，中正萬華選區是蔣萬安支持度最低的選區，反而傳統上被視為台北市「相對綠區」的中山大同選區，蔣萬安的支持度還比王世堅高。

中正萬華選區台北市議員(民)洪婉臻：｢很多地方的廟會，我們都可以看到王世堅委員，這陣子萬華大拜拜，可能是前陣子在網路上的歌曲暴紅，所以有很多的不分老少，都衝上去要跟他合照，民進黨現在在台北市長的人選，還是個未知數，所以其實地方上的確，是有傳出一些擔憂的聲音，但我相信我們的人才非常的多。」

不過若以同一份TVBS民調的政黨交叉分析而言，政黨傾向是國民黨的民眾，有高達94%表態支持蔣萬安；但政黨傾向是民進黨的民眾，只有69%表達支持王世堅。

另外，政黨傾向中立的民眾，44%支持蔣萬安，28%支持王世堅，對於這份民調，北市府回應表示，目前市長蔣萬安專心市政。2026台北市長選戰，綠營推派誰是全台布局深水區，除了各人選綜合戰力，黨內共識也得凝聚。

