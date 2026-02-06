王世堅3天2度陪登記笑稱「最資深老雞」 民進黨北市初選派系小雞搶出線

民進黨立委王世堅與選對會成員立委莊瑞雄今（6）率領9名現任、參選人現身登記，展現團結陣容。（臺北市議員劉耀仁研究室提供）



民進黨台北市議員初選戰火升溫，登記今天（6日）邁入第三天，黨內各派系新秀與現任議員齊聚台北市黨部，展開激烈卡位戰。立委王世堅與民進黨選對會成員立委莊瑞雄率領9名參選人現身登記，現場「堅系」、泛英系等人馬同台交鋒，聲勢驚人，初選態勢正式白熱化。





王世堅接連三天站台，力挺「堅系子弟兵」賴俊翰與陳聖文，被外界視為政治接班人。媒體追問是否想扮演「母雞」角色？他笑說：「我是最資深的老雞了啦！但現在重要的是團結小雞們打勝仗。」泛英系現任議員劉耀仁、洪健益、張文潔、何孟樺完成登記後高喊「團結出擊、所向無敵」。

劉耀仁表示，站在黨部門口，是再次向中正、萬華選民承諾「願意繼續站在第一線」。何孟樺提到，她曾任前總統蔡英文發言人，並在中央、地方歷練八年，四年來推動行動服務站、監督教育與食安，盼選民再給機會繼續服務。張文潔感謝「雄讚」莊瑞雄與王世堅陪同，強調自己揭發虐童案、推動婦幼建設，「我會一天當三天用」，期盼婦幼媽媽能再拚一屆。洪健益則表示，6位連任議員加上3位新血參戰，象徵「十拿九穩」。他強調口號簡單：「你的建議就是我的建議」，自己會是「監督市政最有力、為民服務跑第一」的那一位。

莊瑞雄強調，此行就是要給戰友們打氣，期盼全員通過初選。民進黨北市初選登記至2月10日止，若協調無果，預計3月展開初選民調。面對2026九合一大選，日前各派系火力全開，為2026大選提前布局，小雞搶出線，選情持續升溫。

