王世堅4字評台北市政 酸爆這人：斷奶了

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委王世堅因《沒出息》歌曲爆紅，又多次與民進黨中央諸多爭議議題站在對立面，收穫不少中間選民的支持，成為2026台北市長熱門人選。王世堅今（17）日在專訪中直言，台北市政只能用「中規中矩」來評價，但台北市長蔣萬安現在「斷奶了」，民進黨難破台北，還好老天爺派了國民黨主席鄭麗文給民進黨，一定要好好運用。

王世堅今日在政論節目《人生消姚遊》中，針對是否參選台北市長一事表示，首先他對政治沒有什麼企圖心，再來，他認為目前能夠受到社會多數民眾支持，重回立法院為台灣人說話做事，已經是他人生最大的光榮，「可以寫進族譜了」；第三，他認為民進黨內人才濟濟，比如鄭麗君、徐國勇、莊瑞雄和高嘉瑜等人，從學歷、參政經歷來看，都是很好的人選，「所以我是認為說，這個輪不到我」。

王世堅話鋒一轉表示，蔣萬安非同小可，是國民黨的儲君、國民黨少康中心的少主，加上他的父祖輩都是蔣總統，所以在未來應該會挟著在台北市的聲勢，大舉進攻中央，「從我們小時候稱呼蔣總統，學生時代稱呼蔣總統，到我們老了快退休了，竟然又回復蔣總統，這個就是他們祖孫三代之間跨世代的共識，多數國民黨的支持者，也是這麼的期望著」。

王世堅認為，蔣萬安是「孤臣孽子、百毒不侵」， 除非民進黨有能人異士才能破解，嚴格來講近三年的台北市政，也只能用「中規中矩」四個字形容蔣萬安，沒差錯但也沒有太大的亮點，雖然一上任時，依賴老一輩的市政老師輔佐，容易舉棋不定，但現在「斷奶了」，只能說必須感謝老天送給民進黨這麼好的在野黨主席鄭麗文。

王世堅直言，鄭麗文個人是很優秀的，難得見到口才能和蘇貞昌平分秋色之人，但因為她帶著強烈的對紅色中國的期盼，「所以我希望我們民進黨不要暴殄天物，我們要好好的運用」。

