王世堅4字「諧音春聯」狂吸2.4萬人敲碗：全台都發

隨著農曆新年腳步接近，多位政治人物陸續公布馬年春聯設計，引發網友熱烈討論。民進黨立委王世堅2日在臉書亮相今年春聯，以諧音巧思寫下「一馬當堅」，既呼應生肖，也融入個人特色。

王世堅表示，新的一年希望向民眾送上祝福，也邀請鄉親前往服務處索取春聯。簡潔有力的題字風格，加上幽默又正向的寓意，成功掀起話題，貼文曝光後短短6小時，已經湧入2.4萬按讚。網友也紛紛留言敲碗：「外縣市可以索取嗎」、「不在台北要如何領取」、「大家都喜歡你的，全台都發」、「高雄也想要」、「祝我在新的一年能更有出息」。

同樣搭上馬年熱潮的還有前總統馬英九。他也在臉書公開今年春聯內容，題詞為「八方風雨辭青蟒，擊壤歌衢望驊騮」，並搭配AI生成的五格漫畫，自嘲自己「又輪到上場救援」，延續一貫幽默風格。

馬英九以「頭條消息」形容這款春聯，笑稱它是過年必備的「防禦神器」，專門應付返鄉團圓時最令人頭痛的親戚關心攻勢。從婚姻、薪資到人生規劃，他以誇張設定描述春聯的「被動技能」，能讓親友自動轉移話題，轉而研究春聯含意。

此外，馬英九還戲稱春聯具有「偏財運加成」、「裝潢美化」與「背鍋救援」等多重效果，最後不忘再度自嘲，表示只要生活中出現不順心的小事，都可以放心「怪他」，讓不少網友會心一笑。

民進黨立委、同時也是中華職棒會長的蔡其昌，則延續「台灣尚勇」主題，搶先公布2026年新款春聯設計。此次特別邀請書法家王振邦揮毫，將「TEAM TAIWAN」字樣巧妙融入台灣島嶼輪廓，筆畫之間展現土地意象與團結精神。

蔡其昌指出，新春聯推出黑、金兩種版本，供民眾選擇；而下方的「尚勇」二字，則承載自2025年發行百萬張春聯的共同記憶。他強調，「尚勇」不只是運動場上的口號，更象徵面對生活與未來時的勇氣與凝聚力。他也表示，春聯不僅是過年的裝飾，更是一種提醒，「Team Taiwan」代表的，是彼此團結、一起向前的精神。

