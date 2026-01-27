王中平「飾演媽祖」 直接打破性別框架

單元劇《媽祖在人間》目前正緊鑼密鼓拍攝中，劇組日前特別南下雲林北港，前往媽祖信仰核心地標北港朝天宮舉行開鏡儀式，在香火鼎盛的廟埕前祈願拍攝過程順利平安，也象徵作品正式啟程。全劇以信仰走入當代社會為出發點，透過一則則貼近生活的故事，延伸媽祖精神在人世間的各種樣貌，讓信仰不再只是仰望，而是陪伴。

本次單元故事最受矚目的設定，莫過於「媽祖化身」的人選顛覆以往想像，由王中平挑戰詮釋，長年虔誠敬拜媽祖的他，坦言最初接到邀請時，心中其實充滿遲疑與敬畏。對他而言，媽祖形象早已深植心中，要將這樣的信仰角色具象呈現在螢幕上，並非一件輕鬆的事。

王中平分享，真正讓他點頭接演的關鍵，是在反覆閱讀劇本後逐漸理解創作核心。他認為，信仰的力量本就不受外在形式限制，「神性存在於人的善念之中」，也因此，媽祖不一定只以既定形象出現，可能化身為任何一個走在世間、默默給人力量的存在。他形容這是一個帶有奇幻色彩、卻不落俗套的故事，讓信仰以更貼近生活的方式被看見。

王中平。（圖／翻攝自臉書）

除了王中平，單元劇也集結徐千京、海裕芬等演員，共同描繪現代社會中不同角色所面臨的人生課題。徐千京在劇中飾演一名外表亮麗、擁有高度關注度的女性創作者「雅妍」，看似風光的生活背後，其實承載著難以對外言說的孤獨與壓力。

談到角色，徐千京表示，雅妍在故事中因一次相遇，走進另一位身處低潮女性的人生，原以為自己是伸出援手的人，卻在陪伴過程中慢慢意識到，真正迷失方向的其實是自己。當她願意放下完美形象、正視內心脆弱時，反而被對方拉了一把，重新找回屬於自己的位置。

她形容，這段關係不是單向拯救，而是彼此扶持、互相照亮的過程，也讓故事多了一層溫柔的力量。徐千京也坦言，這是一個描寫女性互相理解、一起走向成長的故事，在信仰與現實交會之處，留下令人回味的餘韻。