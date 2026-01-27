王中平個性好出名？女星曝他「私下面」大吃一驚：和很多人不一樣

四季線上／陳軒泓 報導

《超級冰冰Show》日前邀請到王中平、吳淑敏擔任大牌秀表演嘉賓，與群星一同帶來8、90年代經典好歌。主持人白冰冰一見到王中平本人，就直說對他的身上器官感到興趣，大讚「這個地方」最漂亮，此話一出立刻引發眾人遐想，王中平滿頭問號還摸遍全身，甚至差一點脫下褲子，白冰冰看到傻眼馬上阻止他，接著才解釋自己所指的其實是耳朵，白冰冰表示發現王中平的耳垂有個圓珠的形狀，象徵著福氣讓她感到羨慕，王中平則開玩笑說，是小時候被媽媽捏大的，幽默回應逗得全場哈哈大笑。

精彩回顧▶️王中平x吳淑敏合唱〈雙人枕頭〉

提到王中平的好個性，陽帆也分享自己在演藝圈認識的人當中，就屬郭忠祐可以和他媲美，表示二人都散發出少年單純的氣質，而眾人目光隨即轉向郭忠祐身上，還察覺他的耳朵正在發紅，笑說他聽到這些稱讚因此好害羞。陽帆表示認識王中平多年以來對方仍保持單純的初心，直呼這模樣真的演不出來。對此白冰冰也聲稱自己和陽帆臉上也寫著好人，代表二人也很善良，結果陽帆不但不領情還虧彼此演得很兇，讓白冰冰哭笑不得。

郭忠祐耳朵發紅，被笑因為被稱讚而害羞

而從小就出道的吳淑敏，表示自己見過許多大哥級人物，跟著前輩們在外場表演的經驗不計其數，卻坦言對王中平的私下性格充滿存疑，經過多次在作秀場合的後台遇到，才真正了解他的為人真的很單純，人前人後都同一個樣。她也另外自爆小時候表演時有媽媽跟著，身旁的前輩不會對她怎樣，直到成為少女之後，就會被對方要電話，讓她感嘆不少人的個性前後不一，也因此稱讚王中平是少數正直的代表。

吳淑敏曝王中平私下個性

《超級冰冰Show》完整版線上看 https://pse.is/8my6ft

【FastTV飛速看】好歌一直聽👉點擊前往





