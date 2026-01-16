娛樂中心／黃韻靜 攝影／潘怡如 綜合報導

民視週六晚上八點由白冰冰、陽帆、台一線東諺阿玟、郭忠祐以及蔡家蓁主持的《超級冰冰Show》，2026全新企劃紅白對抗收視告捷大獲全勝，1/10播出4歲以上收視2.61，25-49歲收視1.32，最高收視3.27落在「超級孩子王」小朋友們演唱，冠軍收視讓全體主持人與來賓歌手感謝觀眾的支持。

王中平憨厚人生出道30年在《超級冰冰Show》被認證！吳淑敏驚爆圈內大哥會要電話

陽帆、吳淑敏、王中平與白冰冰

本週加碼主題「時光列車80、90年代音樂派對」，邀請到實力派歌手王中平深情演唱〈舊情綿綿〉以及台語小天后吳淑敏高超轉音詮釋〈思慕的人〉，兩人難得攜手合唱百萬金曲〈雙人枕頭〉、〈雪中紅〉讓全場直呼超經典。

吳淑敏與王中平

與王中平有好交情的白冰冰，個人認證他出道近30年，憨厚呆呆的個性始終如一，陽帆更是舉例王中平憨厚年輕版的是「郭忠祐」，兩個人的單純是演不出來，話鋒一轉吳淑敏說這從小學五年級出來唱歌，唱過大大小小的商演，看過很多歌手、藝人台上一個樣，台下不一樣，還語出驚人的說：「小時候有媽媽帶著去演出沒人敢靠近，長大成年後就有綜藝大哥私下要電話」，從小出道看過大風大浪的吳淑敏，經歷比任何同年齡女孩的成熟與穩重，也提到王中平的憨厚是「真的」沒有演很大，台上台下表裡如一。白冰冰也提到當藝人真的是異於常人，話鋒一轉說很多鄉親以為歌王、歌后都不用睡覺、上廁所，提到當年余天當年中南部作秀，在廁所遇到鄉親粉絲，還被問「歌王你也要上廁所喔？」，讓全場爆笑連連。

左起郭忠祐、蔡家蓁、陽帆、白冰冰、台一線東諺阿玟

