王中平蹲地「往兒房門縫塞錢」被目睹 余皓然忍不住12字爆料尪習慣

娛樂中心／蔡佩伶報導

余皓然放閃王中平，一雙逆天長腿掀關注。（圖／翻攝自臉書）

資深藝人余皓然和王中平是演藝圈中的模範夫妻，婚後育有一子一女，家庭生活美滿。夫妻二人也常在社群中分享生活，近日，余皓然公開王中平往兒子房門縫塞錢的畫面，讓她忍不住吐槽：「可能藏私房錢都是這種方式」。

從曝光的畫面可以看到，王中平蹲在兒子的房間門口，仔細一看手上還拿著千元大鈔，隨後便將紙鈔往門縫一塞，全程目睹老公荒謬舉動的余皓然傻眼不已，吐槽老公的還錢方式會讓兒子「以為是聖誕老公公來了」，還爆料可能是王中平藏私房錢的習慣。

照片也讓網友笑瘋，表示「有沒有可能是加了利息才這樣偷偷還錢」、「標準的開門見財」、「聖誕爸爸來送禮金」，其實，余皓然日前才曬出兒子的照片，慶祝兒子30歲生日，當時她也表示不著急當奶奶，顯見對於兒子感情事，採取順其自然的態度。

余皓然曬出王中平往兒子門縫塞錢的畫面。（圖／翻攝自臉書）

