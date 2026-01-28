王中皇加入《豆腐媽媽》飆戲！角色關係成謎網友推論：是「他」爸爸

四季線上／韋冠宇 報導

民視八點檔《豆腐媽媽》新卡司再+1！資深演員王中皇無預警登場，雖只與劇中角色簡單互動，已引發熱烈討論，網友根據一個線索猜測他和尚未出現的陳志強為父子關係，相當期待戲裡的表現。

《豆腐媽媽》劇情不僅以豆腐世家為主軸，房產、建商也被寫進劇中且佔比甚重；在最新預告，王中皇以地產大亨之姿登場，與蘇晏霈（飾演張育玲）、羅子惟（飾演王有勝）都有對手戲，雖然正邪難分，已引起網友懷念聽到他「魔性」的招牌笑聲，並期盼在戲中重現。

同時「民視八點檔」臉書官方粉專也釋出王中皇的角色卡，表示這次的角色「方崑良」為多情風流的房地產投資大亨，網友不免將他與尚未登場的「方雲龍」（陳志強 飾）做聯想，猜測兩人可能為一對父子，為其他角色的生活掀起難以預料的風波，真相將於後續劇中揭曉。

📣【民視頻道】20：00《豆腐媽媽》全台首播📣

圖片來源／王中皇の粉絲團、陳志強 JOHN、民視八點檔 FB粉專

