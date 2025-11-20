王中皇64歲不認輸！夏靖庭、游安順豁出去 力拚最強身體

王中皇健身有成。（好看娛樂提供）

64歲資深演員王中皇近期在大型混合健身運動競技節目《最強的身體》，參加男單賽事，成為節目史上最年長選手，同場競爭的還有夏靖庭、游安順等老戲骨。大來賓江宏傑看著眾人也動了參賽的念頭，「看到中皇哥就覺得，我好像也沒什麼不參賽的理由！」而王中皇的投入精神，更是深深激勵現場選手。

以《超級星光大道》出身的歌手劉明湘再次回歸挑戰，更首度邀請有「健美先生」經歷、經營健身房的親哥哥共同組隊參加混雙賽事，哥哥放話：「要拿第一！還要破紀錄！」

江宏傑（中）看到眾人拼搏的模樣深受感動，左為阿布、右為蔣澎龍。（好看娛樂提供）

曾獲第42屆金鐘獎綜藝節目主持人獎的男藝人阿布也加入男單激戰，他學生時期曾是游泳校隊，對重量訓練並不陌生，但因工作繁忙已有一年多未踏入健身房。此次希望重返場上找回運動激情，女兒更特地到場支持，讓阿布感動的說：「不能讓女兒失望，怎麼樣也要撐下去啊！」父女互動溫馨感人。

另一焦點則是曾在韓國拿下健美比賽冠軍的味全龍啦啦隊韓籍女神金娜妍，她今年6月才加入小龍女，憑藉清新甜美氣質與舞台魅力迅速圈粉，人氣在台韓兩地都相當高。現場不僅湧入近百名粉絲到場應援，她在賽前也對鏡頭為自己打氣：「娜妍妳可以，加油！」散發滿滿正能量。

啦啦隊小龍女金娜妍。（好看娛樂提供）

本集大來賓為江宏傑與蔣澎龍兩位前桌球國手，師兄弟2人私下感情深厚，一登場便鬥嘴不斷，江宏傑當場邀請學長蔣澎龍共組男雙，卻被狠狠拒絕，有趣的互動成為現場另一亮點。《最強的身體》每週日晚上8點在台視首播。

