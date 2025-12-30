王丹借獄中故事警示台灣：面對中共霸凌須示拚命決心 解放軍軍演首日出動130機

中國流亡海外異議人士王丹。 圖：翻攝自「王丹网站 」臉書粉專（資料照）

[Newtalk新聞] 中國流亡海外異議人士王丹今天（30日）在社群平台「X」上發文，針對解放軍東部戰區29日起發動的「正義使命-2025」環台軍演，分享一則獄中故事，呼籲台灣人面對惡霸霸凌時，求饒哭泣無用，必須展現不惜拚命的決心與意志，以嚇阻對方。國防部同日公布，軍演首日偵獲共機高達130架次擾台，創下歷年單日新高，其中90架次逾越海峽中線進入北部、中部、西南及東部空域，另有14艘軍艦及8艘公務船出海活動。

王丹在貼文中回憶過去坐牢時聽聞的獄友故事：一名新入獄者常遭流氓毆打凌辱，後來每天在地上磨牙刷，並警告對方「除非你每天晚上不睡覺，否則我早晚會用牙刷插到你眼睛裡」。自此，流氓不再欺負他，反而變得客氣。王丹以此比喻，在弱肉強食的世界，面對惡霸霸凌，求饒哭泣都不是解決辦法，唯有讓對方看到不惜拚命的決心，才能阻止霸凌。他最後表示，「想起這個故事，送給台灣人三思」。

解放軍此次軍演被視為對「台獨」及外部勢力的警告，國防部強調，國軍以任務機、艦及岸置飛彈嚴密監控應處。軍演預計持續至30日18時，包括台灣周邊海空域實彈射擊訓練。綠營立委批評中共軍演毫無正當性，藍營則呼籲政府控管風險。

