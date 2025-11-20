王丹專欄：中國對日本虛張聲勢中的幾個誤判
王丹／流亡海外中國民運人士、〈對話中國〉智庫所長
高市早苗當選日本首相後，外界普遍預期中日關係會緊張，但恐怕，誰也沒有想到衝突來得這麼快。其實高市早苗的「台灣有事就是日本有事」只不過是對於安倍政策的重申而已，並不是什麼新的刺激性言論，然而，中方反應相當強烈，有點惱羞成怒的感覺。大概是因為前不久習近平還和高市早苗握手對話，自以為多少穩住了對方，沒有想到高市早苗轉頭就發表挺台言論，對習近平來說，這有點丟面子。了解共產黨的人都知道， 該黨最怕自己的黨魁丟面子。
但是中共如果針對的是高市早苗這位強硬派首相的話，恐怕就誤判形勢了。事實上，日本社會對中國的整體觀感已經出現了歷史性的轉向，高市早苗的當選， 以及其82%的驚人的高支持度，與高市早苗本人的個人魅力和政策執行力關係不大， 它應當被看作是日本民意轉向的直接結果。過去十年，中國在香港，新疆，南海，台海的一系列強硬動作，讓日本社會逐漸形成共識：中國已經成為日本國家愛安全的最大威脅。
與此同時，歲月正在逐漸淘汰早在毛澤東，周恩來時代中國培養出來的一批日本親華政客，使得日本政壇中對中友好的聲音正在逐漸降低，隨著年輕世代的崛起， 主持台灣，主張正視中國威脅的路線正在成為主流，「安全焦慮」和「價值認知」取代了歷史情結，正在塑造日本的對華決策圈。這種變化是結構性的，不是中方施壓能夠解決的。看不到這點，就是中方最大的誤判。
另一個誤判就是：現在的中國已經不是十年前，二十年前的那個經濟增長搶進，財力雄厚，產業鏈在手的國家了，它的經濟下滑， 自身社會問題日益嚴重，中國的經濟手段早已失去昔日的威脅力。而北京似乎仍舊困在「東昇西降」，「大國崛起」的自我陶醉中，不願承認自身實力的下降，仍然堅持高姿態施壓。這種行為看上去強大，其實不過是自我麻醉而已。
舉例而言，現在中國還在使用禁止日本水產品進口的老一套制裁手法。殊不知，日本水產業主要依賴國內消費，出口中國的比例很低。以扇貝加工業為例，日本早已經將出口市場轉向美國，東南亞和歐洲。幾年前中國全面禁止福島水產品的時候，日本漁業都沒有出現中方期待中的崩潰，更不用說現在。至於說限制中國遊客訪日，就更是笑話。日本是一個旅遊大國，全世界的人都來日本玩，少了一些中國遊客，對日本經濟來說根本就是不痛不癢。這類做法若被看作是「強有力反擊」， 只能說明中國對現實的認知已經嚴重扭曲。
這正是今天中國外交所面臨的最大困境：它仍用著經濟高速增長時期的思維方式，卻沒有意識到自身的力量基礎已經發生變化。當自身實力下降，卻仍堅持高姿態施壓時，不僅不能改變日本安全戰略的方向，相反，每一次強硬都只能讓日本民意更加凝聚在強硬路線上。 最終，這種施壓將會讓日本更佳堅定地站在美國和西方一邊，形成新的戰略對抗聯盟。
展望未來，中日關系在惡化之前幾乎不可能改善。高市和習近平都代表強硬民族主義，兩國國內政治都促使他們不可能向對方示弱；中國因自身經濟下滑而急需外部沖突來鞏固內部敘事，日本則因安全威脅上升而不得不強硬回應。但中國越想表現出它能「壓住日本」，就越顯得不自知，也越讓外界看出它真正的困境。日本早已不是過去那個會被中國嚇到的日本，而中國也不再擁有過去那個能讓別人害怕它的實力。中國若繼續沈迷於虛張聲勢的外交行為，只會讓東亞局勢更加緊繃，也讓自己在國際舞台上陷入更深的孤立。而中國曾經引以為傲的經濟影響力，正隨著自身實力的下降而快速失效，這才是這場沖突背後最深層、也是中國最不願承認的現實。
