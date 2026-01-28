王丹專欄：中國會發生軍事政變嗎？
王丹／流亡海外中國民運人士、〈對話中國〉智庫所長
張又俠落馬之後，各種跡象和傳言可為餘波盪漾， 有人傳言整肅張又俠已經遭到軍隊高層集體抵制， 甚至有人傳言支持張又俠的部隊有異動， 似乎要發動軍事政變， 一個在中國政治語境中並不陌生的問題再次浮現：中國軍隊會不會出事？會不會出現軍人干政？是否存在軍事政變的可能，甚至會不會重回軍閥割據的歷史老路？
這些問題並非憑空臆測。中國近現代史上，軍人干政、軍隊介入政治乃至軍閥混戰，都曾真實發生過。然而，判斷現實風險，關鍵並不在於歷史是否發生過類似事件，而在於：在當下的制度結構與權力格局之下，這些情形是否仍具備現實條件，又可能以何種方式出現。
綜合觀察可以得出一個相對清晰的結論：在「軍人干政」「軍事政變」「軍閥割據」這三種情形中，發生概率最高的並非後兩者，而是低烈度、制度內的軍人干政；即便如此，其空間仍然十分有限。
首先需要澄清，「軍人干政」並不等同於以武力奪權，更不是坦克駛入政治中心，而是指高級將領透過正式或半正式渠道，對國家重大政治或戰略決策施加影響。歷史上，這種情形在中國並非不存在。文革時期，軍隊曾深度介入地方治理；林彪也一度被塑造成政治接班人。但林彪事件之後，中共高層形成了高度一致的判斷：絕不能讓軍隊再次成為獨立的政治力量。正因如此，從鄧小平時期開始，到習近平執政以來，軍隊改革的核心方向始終高度一致，即削弱軍隊的政治自主性，強化黨對軍隊的全面、制度化控制。
今天的解放軍呈現出幾個鮮明特徵：其一，軍人缺乏獨立的政治平台，將領的晉升、影響力和話語權完全依附於黨內評價體系；其二，軍隊結構高度碎片化，不同軍種、戰區之間被嚴格區隔，難以形成統一的政治行動能力；其三，政治高壓無處不在，從通訊、社交到家庭關係與退休安排，均處於嚴密監控之下。
在這樣的結構中，軍人若要對政治產生影響，幾乎不可能採取公開對抗的方式，更現實的路徑只能是建言、勸阻，或在執行層面表現為消極執行與隱性抵抗。張又俠案恰恰揭示了這一點：相關指控並非「謀反」，而是「破壞軍委主席負責制」，表明問題發生在決策體系內部，而非體制外部。未來若出現軍人干政，其表現更可能集中於對台政策、軍費分配或戰略方向上的隱形阻力，而非公開挑戰政治權威。
至於外界最為關注的軍事政變，其發生概率在現實中極低。原因並不複雜。首先，中國軍隊並非一個可以「一聲令下、整體行動」的組織，而是被刻意設計成橫向難以協調、縱向層層制衡的體系。其次，關鍵軍事資源——包括戰略武器、情報系統與部隊調動權限——高度集中於中央。再次，任何異常軍事動向都會被迅速政治化處理，成為不可承受的政治風險。
回顧歷史，中國並未出現真正意義上的成功軍事政變。林彪事件本質上是高層內鬥的失敗嘗試；一九八九年軍隊介入政治危機，但始終服從最高權力結構，並未出現反噬行為。與蘇聯「八一九政變」不同，中國在制度設計上始終將防範「集體軍方行動」作為底線。張又俠案之後，圍繞洩密、策反、密謀等政變傳言大量出現，更多反映的是資訊不透明下的政治想像，而非現實準備。真正的政變需要協調能力、行動空間與政治合法性，而當下的解放軍並不具備這些條件。
軍閥割據的可能性則更低。歷史經驗表明，軍閥割據並非源於將領個人野心，而是中央喪失財政、人事與軍事調動能力的結果。而在今天的中國，這三項控制力恰恰最為集中。戰區並非政治「地盤」，而只是作戰單元；將領頻繁輪換，無法長期經營地方勢力；軍隊早已被徹底剝離經濟基礎。即便軍委高層出現劇烈震盪，地方部隊依然難以轉化為獨立政治實體。張又俠落馬並未開啟軍閥化進程，反而進一步強化了中央集權。
我認為， 習近平下狠手對張又俠為代表的軍中勢力進行整肅， 其真正的風險並不在於類似於政變這樣的「爆炸式崩潰」，而在於長期內耗。當一個體系的穩定越來越依賴恐懼，決策權高度集中，不同意見難以上達，軍隊或許不會反叛，卻可能逐漸失去提供真實回饋的能力。雖然目前基本可以判定， 中國軍隊依然牢牢處於「黨指揮槍」的框架之內。但我們也要看到， 這一框架正在以越來越高的政治成本維持。應該不會出現坦克政變，也不可能發生軍閥割據，但沉默、拖延與消極執行的風險正在上升。對習近平老說， 就算他有充足的理由對軍隊進行這樣的高烈度的整肅， 但帶來的副作用之大， 恐怕不是他事先可以預料到的。
王丹專欄：美國五箭齊發 對中國戰略合圍
洪耀南專欄：張又俠落馬──為何中共軍委副主席是高風險工作？
張又俠「不缺錢和權」卻被爆賣國才出事？他曝中共整肅SOP：重點不在是真是假
張又俠落馬 示警習近平絕對權力下的孤注一擲
戰略風格／世界特種部隊與軍武資料庫主筆鏡報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
投書：請賴清德主席正確解讀花蓮的特殊選民結構
謝家豪／民進黨資淺黨員、花蓮教師鏡報 ・ 2 小時前 ・ 1則留言
習近平想鞏固權威 新高地：5大誤判低估抓張又俠後果
資歷深厚且具實戰經驗的中共中央軍委副主席張又俠和中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，因涉及嚴重違紀違法，24日被官宣立案調查。總部位於美國紐約的中文網站「新高地」（New Highland Vision）27日發表評論指出，這次事件並非已塵埃落定的政變，而是被迫啟動的權力重組，中國領導人習近平抓張又俠原自由時報 ・ 1 小時前 ・ 2則留言
