王丹專欄：美國五箭齊發 對中國戰略合圍

王丹／流亡海外中國民運人士、〈對話中國〉智庫所長

當全球輿論高度聚焦伊朗動盪與中東局勢時，美國其實正在另一條戰線上悄然完成一組關鍵佈局。短短一個月內，從能源、軍事、制度、經貿到情報領域，美國五箭齊發，方向高度一致，節奏緊密有序。這不是部門各行其是的政策疊加，而是一套指向極其明確的戰略設計——目標只有一個：中國。更為值得注意的是，不是某一項單獨行動，而是這些行動彼此咬合、相互支撐，構成一個完整的合圍結構。

第一支箭落在能源。美國實際掌控委內瑞拉後，前往中國的油輪明顯減少。對北京而言，委內瑞拉一直是繞過制裁體系的重要油源補充。如今這條管道被掐斷，再加上伊朗、俄羅斯同時受壓，中國的能源安全正在被結構性削弱。去年底提前囤油，只能延緩衝擊，無法改變格局。這不是市場波動，而是地緣政治層面的「能源剪刀」。

第二支箭射向制度。美國再度以「外國軍事融資」名義向台灣提供軍援，並透過法案將其常態化。外國軍事融資原本是主權國家專屬機制，這一安排的政治含義遠超金額本身。更重要的是，法案同時要求在外援分配中考量各國對台灣國際地位的支持，並設立「對抗中國影響基金」。這等於是在制度層面為台灣升級定位，實質推動其「準國家化」。這不是象徵動作，而是結構重塑。

第三支箭是軍事前推。從第一島鏈軍演，到日美擴大沖繩與南西諸島部署，再到增產攔截飛彈與強化聯合訓練，第一島鏈正從戰略概念轉為實體防線。這不是單純嚇阻，而是把戰力直接推到中國門口。更重要的是，這一切是在伊朗局勢最受關注時同步進行，顯示美國並非被動應對，而是在多線佈局中主動落子。

第四支箭落在經貿。台美對等關稅做出了調整，看似技術細節，實則是供應鏈重組的一環。透過制度與關稅安排，台灣正被拉入美國主導的供應鏈體系，從結構上降低對中國的依賴。這是經濟安全戰略，不是單純貿易優惠。軍事是嚇阻，經濟是綁定，兩者同步推進，才是長期控制。

第五支箭最為敏感，也最具訊號意義。CIA再度以簡體中文發布教學影片，直接指導如何匿名聯繫、透過暗網提交資訊。這不是宣傳，而是操作指引。在戰略語境中，這意味著美國已開始把中國內部穩定性納入考量，將「內部鬆動」視為可操作選項。這是對中共政權穩定性的直接挑戰，而非象徵姿態。

把這五支箭連起來看，輪廓非常清楚：能源上壓縮空間，制度上抬升台灣，軍事上前推防線，經貿上重組結構，情報上滲透內部。這不是防禦姿態，而是進攻型設計；不是臨時反應，而是長期佈局。更值得注意的是，這一切幾乎沒有高調宣示，而是低噪音推進。沒有宣戰口號，沒有冷戰標語，只有一連串技術性、制度性、操作性的實際動作。這正是成熟大國進入戰略博弈深水區時的典型特徵：不靠聲量，靠結構。

在委內瑞拉與伊朗相繼被處理之後，中國顯然已不再是「未來議題」，而是正在被系統性收縮戰略空間的對象。美國當下關心的，已不是要不要對付中國，而是以什麼節奏、什麼順序、什麼方式完成佈局。當外界還沉浸在伊朗的畫面時，美國已在中國周邊悄悄把棋盤擺好。要知道，真正危險的，從來不是高聲對抗，而是這種無聲、連貫、系統性的推進。對此，不知道中南海是否有充足的警惕，但包括台灣在內的東亞周邊國家，應當有清晰的認知，並作出相應的國安部署。

