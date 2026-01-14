王丹聲援！伊朗屠殺像極「天安門」 喊話美眾議院：最大力度支持伊朗人民爭取自由

王丹認為伊朗鎮壓如同1989年天安門事件。資料照片、翻攝X



由於伊朗示威抗議，造成政府屠殺抗議民眾，衝突情況愈演愈烈。根據《華爾街日報》報導，川普政府已通知波灣諸國表示，可能出兵攻打伊朗政府，而阿拉伯國家則是急忙勸退。對此，中國民運人士王丹昨天（1／13）在臉書發文指出，他已經致信美國衆議院中共委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar），王丹呼籲美國政府要從政治、外交與道義層面採取最大力度的行動，支持伊朗人民爭取自由的努力。

王丹臉書發文表示，鑒于伊朗目前的緊張局勢，他已經致信美國衆議院中共委員會主席穆勒納爾先生，以下是公開信的中文版本。

尊敬的穆勒納爾主席：

我懷著極其迫切且沈痛的心情致信于您，關注當前正在伊朗爆發的大規模抗議活動，以及伊朗當局已經展開的殘酷而血腥的鎮壓行動。

根據最新報導，已有超過一萬名抗議者在鎮壓中喪生。伊朗政權以壓倒性暴力對付和平示威者的做法，與1989年中國共産黨動用坦克與機槍血腥鎮壓學生與市民的天安門大屠殺之間，呈現出令人不寒而慄、觸目驚心的相似性。

作爲天安門大屠殺的倖存者，我對那場悲劇的記憶不是來自歷史書，而是刻在生命裡的親身經歷。我親眼見證了一個政權如何選擇子彈而不是對話，選擇暴力而不是合法性，選擇恐怖而不是正義。我也深知這種選擇將給受害者、家庭以及整個民族的道德未來帶來何等深遠而不可逆轉的傷害。

正因爲如此，我無法在目睹另一場「天安門」，似乎正在伊朗上演時保持沈默。伊朗人民正以巨大的個人風險站出來，追求尊嚴、自由與最基本的人權。他們需要的是世界的支持，而不是冷漠。

因此，我鄭重並緊急地呼籲您及您的同仁，動用一切可能的手段，敦促美國政府在政治、外交與道義層面採取最大力度的行動，支持伊朗人民爭取自由的努力。在這一關鍵時刻的沈默或不作爲，並非中立，而是縱容。

「美國衆議院美中（中國共産黨）戰略競爭特別委員會」的設立，本就是爲了應對極權主義、鎮壓政治以及暴政的輸出。今天伊朗正在發生的一切，正是同一場自由與獨裁之間的全球鬥爭的一部分。歷史將評判我們如何回應這一時刻。

對我而言，這不是一個抽象的政策問題，而是一個良知問題。這是一份源自記憶、失去與不容動搖信念的呼籲——沒有任何一個民族，應該因爲要求最基本的權利而被屠殺、被遺棄。

