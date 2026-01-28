【王丹觀點】張又俠事件引爆軍事政變？解放軍3大特點曝光 只有「這一項」有可能

2025年9月30日，中共中央軍委副主席張又俠，在北京天安門廣場出席烈士紀念日活動。路透社



中央軍委副主席張又俠落馬，傳言滿天飛，更有甚者是支持張又俠的軍事力量進攻北京。中國民運人士王丹從制度上分析「軍人干政」、「軍事政變」及「軍閥割據」的可能性，直言中國領導人習近平的危機，不在於突發的政變，而在於軍隊的長期內耗。

王丹今（1/28）在Youtube頻道「王丹學堂」指出，中國歷史曾發生軍事干政、軍事政變及軍閥割據等情形，但從林彪事件後，中共高層吸取教訓，進行長期軍隊改革，所以討論軍隊反抗的關鍵不在於會不會發生，而在於發生的可能性。

王丹表示，從鄧小平開始至今，便不斷削弱軍隊的政治自主性，不斷強化黨對軍隊的絕對控制，這使得解放軍呈現3個特點，第一是各級高級軍官沒有獨立的政治平台，將領的晉升、發言權、影響力完全取決於黨的領導；第二軍隊高度碎片化，陸海空等系統彼此分割，很難形成統一行動；第三政治高壓無處不在，從在外社交到家庭關係都在中共監控之下。

因此，他認為「軍閥割據」可能性最低，軍閥割據是在中央失去財政和人事的控制下發生，但現在中央控制力極強。將領頻繁輪調，沒有穩定的地方地盤。

而「軍事政變」的成功率則非常低。王丹表示，中國軍隊被設計成橫向無法協調、縱向相互制衡的體系。核心軍事資源（如核武、情報）掌握在中央手中，任何異動都會被立即處理。

可能性最高的是「軍人干政」，他解釋，這裡的軍人干政不是坦克衝進中南海那樣激進的手段，或是有公開的挑戰，「我個人認為可能性不是非常大」，而是高級將領對政策提出建言或勸阻，或是陽奉陰違，未來可能見到的是，在對台政策、軍費分配、軍隊建設出現一些隱形的阻力。

王丹說，張又俠可能就是屬於這種在制度內的軍人干政，不是真的組織軍隊準備攻進北京，不是在體制外部對抗習近平，所以也不能把張又俠當成反習英雄。

王丹認為，習近平真正的風險不在於突發的政變，而在於軍隊的「長期內耗」。當體系依賴恐懼而非忠誠，將領不會提供真實反饋。一個體系真正衰弱的時候，往往不是因為有人反抗，而是因為沒人積極服從。「消極服從」對體系來說才是真正危險的事情。習近平胡作非為帶來的種種後果，真的是不愧「加速師」的封號。

