【王丹觀點】美對中策略重大改變！一個月內「五箭齊發」：沒宣戰更令中國害怕

美國總統川普近日國際動作頻仍，一路從委內瑞拉、伊朗再到格陵蘭，外界沒注意到的是，美方對中策略出現重大變化。中國民運人士王丹表示，美國於一個月內對中國連射「五支箭」，從能源、制度、軍事、經貿再到情報，展開了低噪音、系統性的戰略布局。

王丹17日在Youtube頻道「王丹學堂」指出，第一支箭是卡脖子的能源布局。美國透過控制委內瑞拉，切斷了中國重要的原油來源。雖然中國從去年底就開始囤油，目前還有幾百萬桶在海上，但2月以後就要面臨短缺問題。隨著伊朗、俄羅斯、委內瑞拉3個關鍵石油來源一一被美國處理掉，「這是一把能源剪刀，告訴北京一件事：你的能源安全在我的手裡」。

第二支箭是強化台灣地位。美國眾議院14日通過法案，向台灣提供3億美元的軍事融資以及20億美元的貸款和保證。由於這類法案通常只針對「主權國家」，2023年拜登時代首次給台灣8000萬美元已不尋常，這次還擴大額度，等於已制度化和常態化，將台灣從特殊對象逐漸地轉向正常國家看待，

不只如此，同個法案還撥款4億美元設立「對抗中國影響基金」，換句話說，美國不再只是說挺台灣，拆解一中框架，重塑國際結構。

第三支箭是軍事推進，強化第一島鏈。最近日本防衛大臣訪問美國，美國國防部長奧斯汀公開講：從日本、台灣到南海的第一島鏈軍演，是美國以實力求和平政策不可或缺的一部分。

美日達成協議，擴大在沖繩及南西諸島的部署，並列為優先事項，是一種「戰場推進」，將「第一島鏈」從概念轉變為實體防線，在中國門口直接鋪設戰場，展現美國具備同時處理中東與中國問題的多線作戰能力。

第四支箭是經貿脫鉤。最近台美經貿關係取得突破，對等關稅下調到了15%，代表美國正打造自己的供應鏈體系，並把台灣拉進來，目的是系統性讓台灣退出依賴中國的經濟圈。對美國來說不僅是經濟安全，也是結合軍事的戰略布局。

第五支箭是情報戰開打。美國中央情報局（CIA）在推特發布簡體中文影片，教導民眾如何立匿名信箱、如何躲開追蹤、走暗網通道等，代表美國從過去的觀察與分析，進一步嘗試對中共體制內部瓦解與滲透，也是中國領導人習近平最擔心的一點。

王丹表示， 這些行動集中在一個月內，不是巧合，顯示背後有高度協調的戰略設計，對中國來說，最可怕的是，美國沒有宣戰，甚至沒有公開表態，「五箭齊發」皆是低噪音地直接落子。

王丹認為，美國在解決掉伊朗、收回委內瑞拉之後，中國就是下一個要被處理的對象，已不是「會不會」的問題，而是美國要用什麼樣的順序、力度和節奏執行才是考量的層面。不管中國是否已有警戒，但東亞其他國家包括台灣，都應當對此有清晰的認知，並做好相應的國安布局。

