【王丹觀點】高市早苗大勝 中國又成超級助選員！台灣出「好牌」也是贏家

日本首相高市早苗2月8日在東京的自民黨競選總部，對自民黨的大勝做出反應。路透社



日本昨（2/8）舉行眾議院選舉，首相高市早苗領導的自民黨取得316席，單獨一黨就突破三分之二門檻，創下戰後紀錄，有望進一步修憲。對此，中國民運人士王丹認為，高市早苗聰明地將中方的批評轉化為政治資本，贏得保守派支持，未來是否能成功推動修憲，仍需觀察其在參議院、民意間能否取得共識。

王丹今凌晨在YouTube頻道「王丹學堂」發布評論。他指出，高市的大勝，不只關乎日本國內政局，也震動整個東亞，牽動台海局勢、美日同盟等國際關係。

其中，中國因高市在國會答辯的「台灣有事，日本有事」言論，祭出外交批評及經濟制裁，結果適得其反，激發日本民眾的反中情緒，一份民調顯示，對中國持負面看法的日本民眾暴增至逾90%。而高市堅持立場的強硬策略，聰明地將中方批評轉化為政治資本，強調維護國家安全，成功贏得保守派支持，把選舉定位為對中國威脅的回應，呼應選民情緒，順利壓制在野黨。

「中國成了最大『助選員』」。王丹表示，這與過去台灣選舉情況相似，各種施壓威懾反讓民進黨取得勝選。也有分析認為，此事再度暴露中國外交的缺點，也就是在全球化下，想靠經濟制裁打擊對手，並不容易，反而可能點燃民族主義情緒。長遠來看，中日關係將會更加緊張。

王丹說，高市政策核心是加強防衛力量，並計畫將自衛隊寫進憲法第九條，以擺脫戰後束縛，實現國家正常化。不過，修憲不只需眾議院支持，也需參議院同意，但執政聯盟在參議院並沒有壓倒性的優勢，兩院通過後，還須舉辦全民公投，並獲得過半支持，才能修憲。

王丹指出，日本國內對於修憲仍有很大分歧，和平主義者與左翼非常反對，如朝日新聞就是代表之一，認為高市會把日本拖向危險的迷途，多數民眾也擔心國際反彈。更重要的是，對許多選民而言，經濟問題才是關心的焦點，之中亦包含中國市場的影響。

王丹認為，如果高市急著推動修憲，很可能造成黨內分裂、民意反彈，並引發中國、南韓等國批評。強硬如高市也有務實一面，推測她最快今年啟動修憲討論，或者更進一步推動國會修憲，公投過關的機率一半一半，但即使沒有成功，高市仍可進行漸進式改革，如更新安保文件、增加國防預算等。

「台灣也是這次選舉的贏家」。王丹提到，台積電董事長魏哲家在選前會見高市早苗，並宣布加碼投資熊本廠，將製程提升至3奈米，間接為高市早苗助選，並與美國總統川普表達支持同步，強化「美日台鐵三角」的戰略前景，對台灣的長期安全保障而言，這筆投資非常划算，可說是「台灣打了一手好牌」。

從這次選舉中，王丹認為，顯示日本民意已明顯轉向，接下來就看高市怎麼利用政治優勢，推動修憲或是其他的漸進式措施。

