王丹赴美強吻學生敗訴 法院認證「性騷擾維持生效」清大調查合法

中國大陸民運人士王丹，因被控在清華大學任教期間涉性騷擾學生一案，提起行政訴訟，遭台北高等行政法院判決敗訴。

王丹於2012年8月至2015年7月間擔任清大人文社會學系客座助理教授。2023年6月，清大經媒體報導得知一名李姓學生在臉書指控，王丹於2014年赴美期間，在紐約飯店與他獨處時曾強吻對方。清大隨即依《性別平等教育法》啟動調查程序，性平會調查後認定王丹行為屬性騷擾，但情節未達重大。

調查報告指出，王丹在學生拒絕後即停止行為，過去亦無類似紀錄，且當時已離職，清大因此未移送教評會懲處，但建議他自費接受四次心理諮商及輔導，並上八小時性別平等教育課程。王丹不服，申復與訴願均遭駁回後，提起行政訴訟。

王丹主張，清大發出的函文僅為事實敘述，非行政處分；且行為地在美國，不應受我國規範。惟北高行指出，清大函文已正式認定王丹性騷擾成立，且對外具有法律效果，屬行政處分無誤。至於建議的輔導與教育課程，目的在於協助預防再犯，並非懲罰性質，並不屬於《行政罰法》所稱之裁罰。

法院認為，清大性平會調查程序並無瑕疵，對事證的認定及法律適用均無違誤，未違反公正客觀義務及「有利不利一律注意」原則，最終判決王丹敗訴，全案仍可上訴。



