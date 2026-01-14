王仁甫傳訊息慰留！峮峮鬆口請辭原因 收驚喜禮物再痛哭

王仁甫、孫協志、蔡黃汝、許孟哲為峮峮舉辦畢業典禮。(圖／中視提供)





綜藝節目《飢餓遊戲》本週日（1/18）新一集播出，將是峮峮最後一集主持，製作單位精心幫她企劃「畢業旅行」，節目重回宜蘭烏石港，這也是當初峮峮第一次加入《飢餓遊戲》主持的初始地，有著特別意義，而其他主持人孫協志、王仁甫、許孟哲和蔡黃汝，則是帶著複雜的情緒錄製這一集，節目中四人甚至不捨落淚。

《飢餓遊戲》主持群王仁甫、許孟哲、蔡黃汝、孫協志不捨峮峮離開。(圖／中視提供)

《飢餓遊戲》主持群王仁甫、許孟哲、蔡黃汝、孫協志不捨峮峮離開。(圖／中視提供)

為了讓峮峮留下難忘回憶，製作單位安排五項秘密任務，節目過程也重溫許多峮峮在過往節目中的精采片段，從一開始選拔女主持人，到加入後這四年來走遍全台各地。搭車時五人更一起回味合唱節目五週年紀念單曲〈因為有你〉，讓歡樂的氣氛增添一絲感傷。

廣告 廣告

最終主持群一起回到攝影棚，看著孫協志、王仁甫、許孟哲、蔡黃汝事前所錄製的離別祝福，蔡黃汝一開頭就哭紅雙眼：「為什麼會這麼在意，因為玩了這麼多遊戲，我發現從我的視角，妳是這麼真誠、可愛」。

許孟哲也語帶不捨地說，「合作以來，已經習慣主持時峮峮站在身邊，兩人總是看到美食，就忍不住放棄勝負先吃再說」。而王仁甫透露因為自己沒有妹妹，所以峮峮就像是自己的妹妹一樣，「她會逗我，喜歡挑戰我，但接下來卻沒有這個人了」，王仁甫為此還曾寫簡訊給峮峮慰留，甚至當眾慰留：「可以取消嗎？」

孫協志提及這段時間製作單位已找峮峮聊過許多回，「知道妳要做出這個決定心情也蠻難受的」，而主持搭檔接連的真情告白，讓峮峮當場潰堤，「我當然是很捨不得，也有很多的感謝，但有些事情我也是沒有辦法。」一度哭到無法自己，其他人也紅了眼眶。主持群及製作單位則向峮峮溫情喊話，「《飢餓遊戲》永遠是妳的娘家，歡迎隨時回來」。節目最後為了滿足峮峮的心願還送上一份驚喜禮物，讓她不敢置信，再度落淚，



【更多東森娛樂報導】

●峮峮退出《飢餓遊戲》首發聲！團隊含淚喊話：要常回來

●孫協志心疼峮峮遭網暴 發文力挺：多點同理心、積口德

●蔡黃汝錄影爆意外！「被坦克車撞」傷勢照曝光

