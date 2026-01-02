王仁甫19歲女兒手搖店端飲料！季芹曝：第一次打工

藝人王仁甫與季芹結婚近20年，育有一對兒女。日前季芹在社群媒體發布影片，分享2025年家庭生活點滴，其中最受矚目的是19歲女兒樂樂在知名手搖飲店打工的照片。

畫面中，樂樂身穿灰色上衣與黑色圍裙，雙手熟練地拿著兩杯手搖飲，對著鏡頭露出燦爛笑容，完全沒有星二代的架子。正在休假的弟弟耶耶特別前往門市探班，姊弟倆在櫃檯前的互動展現深厚情誼。

季芹證實這是女兒「人生第一次的打工」體驗。樂樂從加拿大哥倫比亞國際學院畢業後，已考上澳洲雪梨大學。她在高中時期成績優異，曾以單科第一名獲得獎牌及7萬2000元加幣獎學金，約合新台幣158萬元。

除了女兒開始打工學習獨立，季芹透露兒子耶耶也已前往加拿大讀書。她在貼文中感性表示，雖然捨不得家中小暖男，但這一年孩子們都進入人生另一段旅程。

對於家庭成員各奔前程，季芹坦言心中有不捨，但也強調一家人的心始終緊緊相擁。她透露自己開始嘗試拍攝恐怖片與騎自行車，王仁甫則持續進行各項自我挑戰，每個人都在自己想走的道路上奮鬥。

隨著2026年到來，季芹發文表示，世界紛紛擾擾、氣候變遷，未來的計劃永遠趕不上變化，唯一能做的就是珍惜彼此、把握當下。她以平安喜樂的祝福，與粉絲一同迎接新的一年。

貼文曝光後引發大量關注，網友紛紛留言稱讚這對夫妻的教育方式，認為讓孩子體驗社會生活是很好的成長經驗。王仁甫夫妻對於子女教育的開明態度，再次獲得外界肯定。

