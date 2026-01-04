王仁甫19歲女兒被目擊飲料店打工！ 季芹自豪證實：人生第一次

藝人季芹與王仁甫結婚超過10年，育有一對兒女，近日季芹在社群平台分享生活點滴，曝光19歲女兒樂樂從國外高中畢業回台後，現在到飲料店打工的畫面，透露這是女兒「人生第一次」，引發網友關注。

照片中，樂樂身穿灰色上衣、繫著黑色圍裙，站在櫃台前雙手拿著飲料，對鏡頭露出燦爛笑容，模樣自然大方。季芹也透露，剛好放假的弟弟耶耶特地到門市探班，姊弟倆笑著同框合照，展現出親近的手足感情。

樂樂去年剛從高中畢業，王仁甫、季芹特地飛到海外參加。（圖片來源：臉書 王仁甫和季芹之永遠的芹仁）

除了女兒踏出打工這一步，季芹也提到，兒子耶耶已經前往加拿大讀書，正式展開新的學習生活。她分享當時送兒子就學的照片，形容耶耶是家中的「小暖男」，言語間流露出為人母親的不捨與牽掛，也感嘆孩子們在短時間內接連迎來人生的新階段。

季芹回顧這一年全家的變化，提到樂樂開始打工、耶耶出國讀書，自己則投入拍攝恐怖片、嘗試騎自行車，王仁甫也持續進行各項自我挑戰。她寫道：「我們各自在自己想走的道路上，但心裡還是緊緊的擁抱著彼此。」

隨著2026年即將到來，季芹也有感而發，直言世界變化快速，「未來的計劃永遠趕不上變化」，因此更提醒自己與家人要珍惜彼此、把握當下。最後，她以「平安、喜樂」作為新年的祝福，雖然簡單，卻是一家人最真誠的心意，也祝賀所有粉絲「Happy New Year」。

