王仁甫19歲女兒「這店打工」被拍！季芹證實：人生第一次

藝人王仁甫與季芹結婚多年，並育有一對兒女。其中現年19歲的女兒王禹心（樂樂），也開始嘗試打工賺錢。日前季芹分享女兒在飲料店上班的畫面，並在IG寫下心境，指出是女兒的「人生第一次」。貼文曝光後意外引發大量關注與討論。

季芹在IG寫下：「025滿滿滿的行程，一眨眼就要迎來2026，這一年孩子們進入人生另一段旅程。樂樂開始了人生第一次的打工，耶耶開始去加拿大讀書，芹開始拍恐怖片、開始騎自行車，仁甫繼續各種自我挑戰，我們各自在自己想走的道路上，但心裡還是緊緊的擁抱著彼此。世界紛紛擾擾，氣候變遷，未來的計劃永遠趕不上變化。我們只能珍惜彼此、把握當下，2026祝福大家都能平安、喜樂，雖然有點老套，但卻是芹仁最真摯的祝福。」





季芹在IG回顧2025年，並透露女兒已經開始打工。（圖／翻攝季芹IG）

其中季芹也分享兒子探班姐姐打工的畫面，讓不少網友紛紛留言「超級喜歡芹仁一家，尤其你們對孩子的教育養育方式」、「芹仁一家新年快樂」、「新的一年事事順心」。

季芹分享女兒上班畫面。（圖／翻攝季芹IG）



















