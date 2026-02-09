王仁甫19歲愛女澳洲留學「泳裝大解放」修長美腿超吸睛

季芹和女兒樂樂。（圖／翻攝自olivia_wang_1119 IG）

藝人王仁甫與季芹結婚多年，育有一對兒女，家庭生活一向備受關注。近來，19歲的女兒樂樂遠赴澳洲雪梨展開大學生活，不僅努力適應當地環境，也透過社群平台分享生活點滴。近日她在IG曬出一系列海邊泳裝美照，展現青春自信與健康氣息，再度引發網友熱烈討論。

從樂樂分享的照片中可以看到，她坐在海邊礁石上，迎著浪花露出燦爛笑容，一頭紅棕色長髮自然披散，頭戴編織草帽，整體造型充滿度假氛圍。她身穿深藍色平口泳裝，上半身線條俐落大方，下半身搭配同色系設計，襯托出修長比例。陽光灑落在小麥色肌膚上，更顯青春活力，隨性又不失自信的姿態，令人眼睛一亮。

除了外型亮眼，樂樂的近況也備受關心。事實上，她近期正式展開澳洲求學生活，媽媽季芹也曾陪同前往，協助女兒熟悉環境、整理住所，給予滿滿支持。隨著孩子逐漸獨立，王仁甫夫妻倆雖然不捨，但仍選擇尊重孩子的選擇，鼓勵她勇敢追夢、拓展國際視野，展現父母對子女最大的支持與信任。

這次樂樂公開的泳裝美照，不僅展現自信與成熟魅力，也讓外界看見她獨立生活後的轉變。不少網友紛紛留言稱讚她遺傳父母優良基因，「樂樂好漂亮」、「陽光樂樂～甜美」、「身材太好了！」、「王仁甫表示：『不可以』」、「大長腿」、「很辣」。

